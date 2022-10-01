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Месси забил 60-й гол со штрафного в карьере

вчера, 23:08
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Нападающий ПСЖ Лионель Месси отметился забитым мячом со штрафного в матче 9-го тура Лиги 1 против «Ниццы».

Таким образом, Лео забил свой 60-й гол со штрафного в карьере (50 — за «Барселону», 9 — за сборную Аргентины и 1 — за ПСЖ).

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 09:48
Месси оторвался от Роналду на 2 гола со штрафных. У Лео – 60, у Криштиану – 58.
Не вводите людей в заблуждение.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:15
Разница между Месси и Роналду

Месси:

больше голов без учета пенальти
больше голов со штрафных
больше голевых передач

Роналду:

больше голов с пенальти
Барeт Гейл
Барeт Гейл ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 06:57
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду исполнил 90 штрафных ударов с начала сезона-2017/2018. Из этих попыток португальский футболист реализовал лишь одну. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».
Барeт Гейл
Барeт Гейл ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 06:55
58
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:08
Ещё бы подсчитали сколько не забил.
Rattlehead
Rattlehead ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 01:11
62
faneng
faneng
сегодня в 00:59
А сколько у Роналду?
Gahi
Gahi
вчера в 23:25
Хороший результат можно его ещё улучшить. Удачи
Гость
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