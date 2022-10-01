Месси забил 60-й гол со штрафного в карьере

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отметился забитым мячом со штрафного в матче 9-го тура Лиги 1 против «Ниццы».
Таким образом, Лео забил свой 60-й гол со штрафного в карьере (50 — за «Барселону», 9 — за сборную Аргентины и 1 — за ПСЖ).
|Пари Сен-Жермен2 : 1Ницца
|Матч завершен
Нападающий ПСЖ Лионель Месси отметился забитым мячом со штрафного в матче 9-го тура Лиги 1 против «Ниццы».
Таким образом, Лео забил свой 60-й гол со штрафного в карьере (50 — за «Барселону», 9 — за сборную Аргентины и 1 — за ПСЖ).
Не вводите людей в заблуждение.
Не вводите людей в заблуждение.
Месси:
больше голов без учета пенальти
больше голов со штрафных
больше голевых передач
Роналду:
больше голов с пенальти
Месси:
больше голов без учета пенальти
больше голов со штрафных
больше голевых передач
Роналду:
больше голов с пенальти