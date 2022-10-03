В УЕФА прокомментировали отказ Польши пускать Сулейманова в страну

В УЕФА отреагировали на отказ впускать на польскую территорию полузащитника «Хапоэля БШ» Магомеда-Шапи Сулейманова из-за российского гражданства.
«Все вопросы по передвижению игроков, включая оформление визы, попадают под ответственность участвующих в соревновании команд. Власти стран участвующих клубов – единственные стороны, которые могут выносить какие-то решения. Это ответственность клубов обращаться ко властям по этим вопросам», – сообщила пресс-служба УЕФА.
К примеру клубы НХЛ «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» должны были сыграть два матча подряд в Праге (Чехия), но легенда чешского и мирового хоккея Доминик Гашек, который является большим русофобом, начал компанию и добился, что российским игрокам этих клубов было запрещено пересекать границу.
Вот тогда генменеджер «Шаркс» Майк Грир заявил, что если его коллектив не досчитается в Праге Александра Барабанова и Евгения Свечникова, то все «Акулы» развернутся и уедут. «Мы — команда. Либо все, либо никто».
Ту же политику поддержало всё руководство НХЛ и все остальные клубы.
НХЛ наверное единственная в мире лига, где политику не пускают к себе, там делают деньги. А вот ФИФА и УЕФА показали, что это очень слабые организации и находятся под колпаком, то есть не самостоятельные.
К примеру клубы НХЛ «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» должны были сыграть два матча подряд в Праге (Чехия), но легенда чешского и мирового хоккея Доминик Гашек, который является большим русофобом, начал компанию и добился, что российским игрокам этих клубов было запрещено пересекать границу.
Вот тогда генменеджер «Шаркс» Майк Грир заявил, что если его коллектив не досчитается в Праге Александра Барабанова и Евгения Свечникова, то все «Акулы» развернутся и уедут. «Мы — команда. Либо все, либо никто».
Ту же политику поддержало всё руководство НХЛ и все остальные клубы.
НХЛ наверное единственная в мире лига, где политику не пускают к себе, там делают деньги. А вот ФИФА и УЕФА показали, что это очень слабые организации и находятся под колпаком, то есть не самостоятельные.