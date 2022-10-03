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В УЕФА прокомментировали отказ Польши пускать Сулейманова в страну

вчера, 17:41
ЛехЛоготип футбольный клуб Лех (Познань)-:-Логотип футбольный клуб Хапоэль (Беэр-Шева)Хапоэль06.10.2022 в 19:45 Не начался

В УЕФА отреагировали на отказ впускать на польскую территорию полузащитника «Хапоэля БШ» Магомеда-Шапи Сулейманова из-за российского гражданства.

«Все вопросы по передвижению игроков, включая оформление визы, попадают под ответственность участвующих в соревновании команд. Власти стран участвующих клубов – единственные стороны, которые могут выносить какие-то решения. Это ответственность клубов обращаться ко властям по этим вопросам», – сообщила пресс-служба УЕФА.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:14
Проклятые лицемеры
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:39
Смоое забавное-большое количество вполне разумных людей,казалось,изумившихся как решениям польских властей,так и реакции на это УЕФЫ.Наверное,эти люди ничего не слышали о "Культуре отмены России".
3ton
3ton ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:00
По этому нужна «суперлига» , которая будет сама по себе и не будет политики в ней . Главное деньги и не важно , кто их зарабатывает .
Хотя Евролига противоположный пример. Не думаю , что любители этого турнира в восторге от отстранения российских клубов и особенно один из топ-клубов Европы ЦСКА .
В этом сезоне они хороших денег не досчитаются.
Барселона уже урезала сильно бюджет . На одном чемпионате Испании не выехать .
Zak11
Zak11
вчера в 19:40
На мой взгляд УЕФА здесь поступило как и всегда неадекватно. Слабая организация. Если они не пускают команду в её полном составе - значит нужно влепить техническое поражение Леху. И никак иначе. Это единственное и правильное решение. Не хотите играть честно - 3:0 и досвидания. Мерзость просто
Сп62
Сп62 ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 19:37
Согласен. Будет же ответная игра и, что тогда?
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:00, ред.
Ну тогда будет справедливо, если Израиль не пустит к себе всех игроков-поляков на ответный матч. А уэфа конченная организация: её правила грубо нарушаются, имеет место явный расизм, а они говорят, что им всё равно.
Бoрат
Бoрат ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:52
Спасибо за информацию
Очень познавательно и поучительно
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:36
Всех натянуть по самые уши!Это россия виновата,всех на голову посадила.Нужно было на что-то другое всех посадить!
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:15
Сняли с себя ответственность
Байкал-38.
Байкал-38. ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:03
Согласен!
К примеру клубы НХЛ «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» должны были сыграть два матча подряд в Праге (Чехия), но легенда чешского и мирового хоккея Доминик Гашек, который является большим русофобом, начал компанию и добился, что российским игрокам этих клубов было запрещено пересекать границу.
Вот тогда генменеджер «Шаркс» Майк Грир заявил, что если его коллектив не досчитается в Праге Александра Барабанова и Евгения Свечникова, то все «Акулы» развернутся и уедут. «Мы — команда. Либо все, либо никто».
Ту же политику поддержало всё руководство НХЛ и все остальные клубы.
НХЛ наверное единственная в мире лига, где политику не пускают к себе, там делают деньги. А вот ФИФА и УЕФА показали, что это очень слабые организации и находятся под колпаком, то есть не самостоятельные.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:03
Не пускать их в Израиль всех
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:46
Хапоэлю нужно отказаться от выездного матча
Баобаб
Баобаб
вчера в 17:44
Стрелочники.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:42
0-3 Леху засчитать и пусть не пускают.
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