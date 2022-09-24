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В «Торино» рассказали о состоянии Миранчука

сегодня, 14:34

Технический директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о состоянии российского полузащитника команды Алексея Миранчука после восстановления от мышечной травмы.

«Миранчук работает в общей группе. Как он себя чувствует? Он в норме, не волнуйтесь», — сказал Ваньяти.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 17:04
Ждем Алексея в составе Торино
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:57
Состоянье у него истерическое-
скушал Лёшенька яйцо диетическое,
а потом кричал "Я пиццу хочу!",
но его позвали к врачу.
v5zzpdpmxp2y
v5zzpdpmxp2y
сегодня в 15:37, ред.
Алексей наконец то высвободился из "клетки Гасперини" и провёл просто блестяще первый матч за Торино. Но получил обидную травму и потерю времени.
Думаю Алексей сам рвётся на поле, что бы доказать всем, а главное себе, что он чего то стоит и помочь Торино в чемпионате. Но лучше не форсировать возвращение, что бы не усугубить травму, а времени ещё будет предостаточно проявить себя.
Алексею здоровья и удачной игры!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:38
Главное не усугубить
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:37
Пора бы уже вылечить.
Гость
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