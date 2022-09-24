В «Торино» рассказали о состоянии Миранчука

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сегодня, 14:34

Технический директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о состоянии российского полузащитника команды после восстановления от мышечной травмы.

«Миранчук работает в общей группе. Как он себя чувствует? Он в норме, не волнуйтесь», — сказал Ваньяти.