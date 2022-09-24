В «Торино» рассказали о состоянии Миранчука

Технический директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о состоянии российского полузащитника команды Алексея Миранчука после восстановления от мышечной травмы.
«Миранчук работает в общей группе. Как он себя чувствует? Он в норме, не волнуйтесь», — сказал Ваньяти.
скушал Лёшенька яйцо диетическое,
а потом кричал "Я пиццу хочу!",
но его позвали к врачу.
скушал Лёшенька яйцо диетическое,
а потом кричал "Я пиццу хочу!",
но его позвали к врачу.
Думаю Алексей сам рвётся на поле, что бы доказать всем, а главное себе, что он чего то стоит и помочь Торино в чемпионате. Но лучше не форсировать возвращение, что бы не усугубить травму, а времени ещё будет предостаточно проявить себя.
Алексею здоровья и удачной игры!
Думаю Алексей сам рвётся на поле, что бы доказать всем, а главное себе, что он чего то стоит и помочь Торино в чемпионате. Но лучше не форсировать возвращение, что бы не усугубить травму, а времени ещё будет предостаточно проявить себя.
Алексею здоровья и удачной игры!