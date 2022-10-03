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Агент: «Шапи расстроен, что может не сыграть с „Лехом“»

вчера, 13:25
ЛехЛоготип футбольный клуб Лех (Познань)-:-Логотип футбольный клуб Хапоэль (Беэр-Шева)Хапоэль06.10.2022 в 19:45 Не начался

Алан Агузаров, агент футболиста «Хапоэля» Магомеда-Шапи Сулейманова, заявил, что его клиент вряд ли сыграет с «Лехом» в Лиге Конференций.

Достаточно невелики шансы, что Шапи в итоге пустят на территорию Польши. Велика вероятность, что он останется на базе клуба и не поедет с командой. Сам Магомед очень расстроен, так как он сейчас набрал хорошую форму. Жаль, что вмешиваются в дело немножко неспортивные моменты. К сожалению, в данной ситуации мы ничего сделать не можем. Шапи очень хотел помочь команде.

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