Мерсон: «Продажа Мане — худшее решение „Ливерпуля“»

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вчера, 23:45

Экс-форвард «Арсенала» считает серьезной потерей для «Ливерпуля» уход .

«Я с самого начала говорил, что продажа Мане – худшее решение на свете. Этот парень забивал важные голы: открывал счет, сравнивал, выводил команду вперед на последних минутах. Я просто не понимаю, зачем это было сделано. Дарвин Нуньес и близко не на том уровне на данный момент.