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Мерсон: «Продажа Мане — худшее решение „Ливерпуля“»

вчера, 23:45

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает серьезной потерей для «Ливерпуля» уход Садио Мане.

«Я с самого начала говорил, что продажа Мане – худшее решение на свете. Этот парень забивал важные голы: открывал счет, сравнивал, выводил команду вперед на последних минутах. Я просто не понимаю, зачем это было сделано. Дарвин Нуньес и близко не на том уровне на данный момент.

Корни проблем „Ливерпуля“ в защите лежат в нападении. Они прессингуют не как единое целое. Команды проходят этот прессинг, когда он возникает, а после этого продвигаются к полузащите – отнюдь не лучшей в стране. А потом уже в дело вступает и четверка защитников. Сколько футболистов выбегает на ван Дейка сейчас и сколько – в последние 3-4 года? Нет никакой разницы, насколько ты хорошо обороняешься, когда на тебя летят слева, справа и по центру. Не лучше ли было пока сохранить Мане и затем отпустить его как свободного агента, чем продать его за 30 млн фунтов – за чашку чая по меркам АПЛ? Теперь они пожинают плоды своего решения, которое в итоге обойдется команде гораздо дороже», – подчеркнул Мерсон.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:50
проблемы сильно глубже и сложнее ... ((
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 07:23
Мане обычно набирает после Нового года. Посмотрим как случится в фермерской лиге
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:20
Мане тоже сдал. Но Мерсон прав, что полузащиты нет и на Ван Дейка летят со всех сторон
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:53
Турнирная таблица подтверждает, то что тут сказано.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 06:25
согласен. Теперь и фараон расслабился, вообще не играет. А нуньесу не повезло, он пришел в команду на спаде. единственное светлое пятно - это диаш, но один в поле не воин.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:41
Пол Мерсон явно не интересуется АПЛ в целом, да он смотрит матчи, но чем живёт АПЛ и команды явно не в курсе.
Мане ещё в 2021 году решил уйти из Ливерпуля, но его уговорили остаться ещё немного. Оставлять ещё его просто не имело смысла, помимо того, что потом он всё равно ушёл бы, да ещё и за бесплатно, так он ещё мог и захандрить и Ливер опять же был бы в проигрыше.
Тем более одна из причин был тихий конфликт с Салахом. Так вот этот тихий конфликт мог бы переквалифицироваться в очень громкий.
Так, что уход Мане был на руку всем и скорее всего правильным.
j3g2wy9ykm9t
j3g2wy9ykm9t
сегодня в 04:31
Зря продали Маню
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 02:51, ред.
Мане хороший игрок, но не стоит уж так переоценивать его вклад. Были и у него ужасные игры. Не сказал бы, что он прям тащил команду. Когда у тебя раз за разом в составе появляется мешок Милнер (при всём уважении к былым заслугам), медленный Тьяго и стареющий Хендерсон, то никакой Мане не сделает погоду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:02
Теперь Мане не хватает!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:40
Он сам захотел
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:28
Смотрел несколько игр Баварии в этом сезоне и Мане не произвел никакого впечатления
Удачные действия чередуются с промахами, то видно на поле, то выпадает из игры
Не видно класса и уровня игрока, который бы соответствовал тому, как о нем восторженно писали и пишут до сих пор
Я конечно не эксперт и мое мнение субъективно.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:50
Без всяких сомнений. Полностью согласен с Мерсоном!
Гость
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