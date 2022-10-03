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Хави: «Пусть Месси наслаждается Парижем»

вчера, 20:38

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси.

Я желаю ему успехов, он мой друг. Но сейчас не лучшее время для того, чтобы это обсуждать. И ему мы оказываем этими разговорами медвежью услугу. Пусть наслаждается временем в Париже – а там будет видно.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:46
Хааии просто понимает, что возвращение Месси утопит Бкрселону
Бoрат
Бoрат ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
Между прочим Месси в этом сезоне за ПСЖ играет отлично, постоянно совершает результативные действия. Почему бы и не поговорить о величайшем игроке XXI если он до сих пор зажигает.

А вот о ком уже можно перестать говорить и писать, так это о португальском бриолине. Тот совсем сдулся. Даже на замену не выпускают бедолагу.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 22:56
Значит он будет в Париже.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:35
очередной завистник..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:04
Тут он прав, кончится его контракт в Париже, потом будем смотреть
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:26
Пора бы уже перестать говорить о нем
tm4zaq4ajm76
tm4zaq4ajm76
вчера в 21:24
В Барсе нечего взять
112910415
112910415
вчера в 20:51
большие события любят тишину
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:48
Вернётся, чтобы добить Барселону.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:47, ред.
Да конечно же, пусть. Там Эйфелева башня !)
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