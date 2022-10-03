Хави: «Пусть Месси наслаждается Парижем»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси.
Я желаю ему успехов, он мой друг. Но сейчас не лучшее время для того, чтобы это обсуждать. И ему мы оказываем этими разговорами медвежью услугу. Пусть наслаждается временем в Париже – а там будет видно.
А вот о ком уже можно перестать говорить и писать, так это о португальском бриолине. Тот совсем сдулся. Даже на замену не выпускают бедолагу.
А вот о ком уже можно перестать говорить и писать, так это о португальском бриолине. Тот совсем сдулся. Даже на замену не выпускают бедолагу.