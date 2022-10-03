Тен Хаг: «Каземиро получит место в составе МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем Каземиро.
«Со дня его приобретения мы начали побеждать, а главное – это команда. У команды все хорошо. Дело не в Каземиро. В данном случае дело в Мактоминее, который здорово играл, когда мы выдали серию побед. Но я уверен, что Каземиро сыграет важную роль в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Он получит место в составе, но это должно произойти естественным образом», – сказал тен Хаг.
Кому он чешет?
Про Роналду сказал, что не выпустил с МС, потому что уважает его карьеру. ….. что-ли? Этим наоборот он показал Рону, что не верит, что тот способен повлиять на игру, затащить, помочь добиться результата.
И тут тоже. Каким ещё естественным образом? Естественно - это выйти в основном составе или на замену хотя бы для начала. А этого не происходит. Значит опять нам голландскую лапшу вешает на уши лысый физрук.
Кому он чешет?
Про Роналду сказал, что не выпустил с МС, потому что уважает его карьеру. ….. что-ли? Этим наоборот он показал Рону, что не верит, что тот способен повлиять на игру, затащить, помочь добиться результата.
И тут тоже. Каким ещё естественным образом? Естественно - это выйти в основном составе или на замену хотя бы для начала. А этого не происходит. Значит опять нам голландскую лапшу вешает на уши лысый физрук.