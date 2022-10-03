Тен Хаг: «Каземиро получит место в составе МЮ»

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вчера, 21:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о будущем .

«Со дня его приобретения мы начали побеждать, а главное – это команда. У команды все хорошо. Дело не в Каземиро. В данном случае дело в Мактоминее, который здорово играл, когда мы выдали серию побед. Но я уверен, что Каземиро сыграет важную роль в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Он получит место в составе, но это должно произойти естественным образом», – сказал тен Хаг.