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Тен Хаг: «Каземиро получит место в составе МЮ»

вчера, 21:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем Каземиро.

«Со дня его приобретения мы начали побеждать, а главное – это команда. У команды все хорошо. Дело не в Каземиро. В данном случае дело в Мактоминее, который здорово играл, когда мы выдали серию побед. Но я уверен, что Каземиро сыграет важную роль в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Он получит место в составе, но это должно произойти естественным образом», – сказал тен Хаг.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 22:50
Если сказал, значит не получит
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:24, ред.
Какой-то изворотливый уж этот Тен Хаг.
Кому он чешет?

Про Роналду сказал, что не выпустил с МС, потому что уважает его карьеру. ….. что-ли? Этим наоборот он показал Рону, что не верит, что тот способен повлиять на игру, затащить, помочь добиться результата.

И тут тоже. Каким ещё естественным образом? Естественно - это выйти в основном составе или на замену хотя бы для начала. А этого не происходит. Значит опять нам голландскую лапшу вешает на уши лысый физрук.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:11
Когда англосаксы говорят "естественным образом" - это может значить все, что угодно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:37
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