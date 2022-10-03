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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Николич разочарован последними результатами «Локомотива»

вчера, 17:53

Агент экс-тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович рассказал о реакции своего клиента на результаты столичного клуба.

Марко очень разочарован результатами «Локомотива». Но я думаю, все знали, какой результат будет с людьми, которые пришли в клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:24
очень уж креативные управленцы ...
амурец
амурец
сегодня в 00:49
Многие разочарованы
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:36
Раньше казалось, что есть глыбы, клубы с историей. Которые при любом раскладе не вылетают.
Но потом один за другим вылетели Динамо, Крылья Советов и наконец Рубин
И теперь, с учётом игры и результатов Локомотива, а точнее их отсутствием, вылет железнодорожниковв ФНЛ уже не кажется чем-то фантастическим
Loko57
Loko57 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 20:28
Ну почему же так радикально))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:26
Да уж,проигрыш за проигрышем.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 19:52
А кто против, а?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:19
Да радуется он
eqade2sfmn54
eqade2sfmn54
вчера в 18:13
А ему не пофиг?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:58
Немного злорадно!
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