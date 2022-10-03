Николич разочарован последними результатами «Локомотива»

Агент экс-тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович рассказал о реакции своего клиента на результаты столичного клуба.
Марко очень разочарован результатами «Локомотива». Но я думаю, все знали, какой результат будет с людьми, которые пришли в клуб.
Но потом один за другим вылетели Динамо, Крылья Советов и наконец Рубин
И теперь, с учётом игры и результатов Локомотива, а точнее их отсутствием, вылет железнодорожниковв ФНЛ уже не кажется чем-то фантастическим
Но потом один за другим вылетели Динамо, Крылья Советов и наконец Рубин
И теперь, с учётом игры и результатов Локомотива, а точнее их отсутствием, вылет железнодорожниковв ФНЛ уже не кажется чем-то фантастическим