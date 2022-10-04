Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой

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вчера, 08:57

Нападающий всё ещё хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, португалец намерен уйти из манчестерского клуба в зимнее трансферное окно. Роналду рассчитывает перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов после окончания чемпионата мира.

У Криштиану напряжённые отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» .