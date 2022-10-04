Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой

Нападающий Криштиану Роналду всё ещё хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, португалец намерен уйти из манчестерского клуба в зимнее трансферное окно. Роналду рассчитывает перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов после окончания чемпионата мира.
У Криштиану напряжённые отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.
А куда ему уходить то? Как показывает практика, нынешний Роналду уже даже против команд уровня ЛЕ ничего толком показать не может. Кому он сейчас нужен то? Даже если з/п снизит до минимума. Если и возьмёт кто в Европе, то больше ради пиара, а не пользы в играх.
Возможно, конечно, что чёрная полоса закончится и снова начнёт забивать пачками, как раньше было. Но есть ощущение, что сейчас как раньше уже не будет. И в этом виноват в первую очередь сам КР.
А куда ему уходить то? Как показывает практика, нынешний Роналду уже даже против команд уровня ЛЕ ничего толком показать не может. Кому он сейчас нужен то? Даже если з/п снизит до минимума. Если и возьмёт кто в Европе, то больше ради пиара, а не пользы в играх.
Возможно, конечно, что чёрная полоса закончится и снова начнёт забивать пачками, как раньше было. Но есть ощущение, что сейчас как раньше уже не будет. И в этом виноват в первую очередь сам КР.
Топ клубам он не нужен. А клубов, которые могли бы потянуть этот трансфер и которые сумели выйти из группы ЛЧ, еще нужно поискать. Но даже если найдется такой клуб, его максимум в ЛЧ это 1/8. Получается балласт перейдет ради 2-х игр в ЛЧ.
Топ клубам он не нужен. А клубов, которые могли бы потянуть этот трансфер и которые сумели выйти из группы ЛЧ, еще нужно поискать. Но даже если найдется такой клуб, его максимум в ЛЧ это 1/8. Получается балласт перейдет ради 2-х игр в ЛЧ.
Кому он нужен в ЛЧ?
Ну если только Маккаби или захочет в родной Спортинг перебраться.
Но вот нужен ли Спортингу такой игрок?
Думаю даже они не захотят гробить команду из-за нарцисса.
Кому он нужен в ЛЧ?
Ну если только Маккаби или захочет в родной Спортинг перебраться.
Но вот нужен ли Спортингу такой игрок?
Думаю даже они не захотят гробить команду из-за нарцисса.