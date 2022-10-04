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Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой

вчера, 08:57

Нападающий Криштиану Роналду всё ещё хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, португалец намерен уйти из манчестерского клуба в зимнее трансферное окно. Роналду рассчитывает перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов после окончания чемпионата мира.

У Криштиану напряжённые отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

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Все комментарии
Olegon111
Olegon111
вчера в 19:41
2 днища решили расстаться
Milan199675
Milan199675
вчера в 16:08
Если он такой крутой, путь выводит Манчестер Юнайтед в ЛЧ, а не ищет команды, которые там уже играют.
Johnes
Johnes
вчера в 14:22
Роне пора уходить. Его время ушло! Вот и вся недолга!
Johnes
Johnes ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:19, ред.
А сможет ли он претендовать на 1/8, перейдя в другой клуб этой зимой? Ведь Роня заигран за ман юнайтед! Посему, нет
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:16
Ахахаха. Кто-то делает выводы по фотками и сторис соц.сетей?)))) Роналду из-за футбольного кризиса сейчас возьмет и закроет все свои страницы? Если у него и там активность упадет, потеряет подписчиков, пиши пропало)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:52
Кажется, что ему пора заканчивать карьеру и не унижаться. Забивать 1 гол за 10 матчей, сидеть на лавке?!
Пора смириться и не смешить народ! Легенды красиво уходят, заканчивают с футболом.
Очень много интересного в мире, чем он мог бы заняться!
ABir
ABir
вчера в 10:55
Если есть товар, то найдется и покупатель. Другое дело, что аппетиты придется поумерить.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:33
Кого ждем ?
Он и на лавке хорошо сидит !
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 10:33
Да ну???... Это прямо как снег на голову... А-ха-ха-ха...
INGUSH
INGUSH
вчера в 10:28
Понятно, что в Саудовскую Аравию поедет.. или может и в МЛС
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 10:26
посмотрел игру с мс, предполагал, что быть может по сравнению с прошлым сезоном проведут работу в защите, но нет, просто дыра на дыре, с такой защитой никакой холланд, бензема или любой другой нападающий в лучшей форме не поможет, конечно тут будет желание покинуть команду
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:25
Пусть платит неустойку и валит куда подальше.
Кому он нужен в ЛЧ?
Ну если только Маккаби или захочет в родной Спортинг перебраться.
Но вот нужен ли Спортингу такой игрок?
Думаю даже они не захотят гробить команду из-за нарцисса.
galem72
galem72
вчера в 10:24
Точно никто против не будет! Жаль только, что это выдумал "журналист" Коля Шира.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 10:14
Пусть в Японию едет или в Китай
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:14
Вокруг него никто не будет строить команду.
Если хочет играть, нужно приглушить чрезмерное самолюбие.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:08
Он уже не очень интересен.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:05
Вон даже Дзюба на лавке сидит, а этот тем более не заиграет)
Elliada
Elliada
вчера в 10:02
Балласт - профессиональный цыган со стажем. Кочует по клубам, ищет выгоду для себя
112910415
112910415
вчера в 09:55
по сугробам, с ледышкой в глазах ...
Elliada
Elliada
вчера в 09:43
Покупателей на него не было летом. Откуда возьмутся зимой? Он стал старше, ему исполнится 38 лет. Полгода на лавке просидел, мало игровой практики. Сильно сдал, не только в плане голов, но и в физическом плане - ни выносливости, ни скорости. По зарплате запросы снизит, но ненамного. И всё равно у него будет самая высокая зарплата в клубе.

Топ клубам он не нужен. А клубов, которые могли бы потянуть этот трансфер и которые сумели выйти из группы ЛЧ, еще нужно поискать. Но даже если найдется такой клуб, его максимум в ЛЧ это 1/8. Получается балласт перейдет ради 2-х игр в ЛЧ.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:43
В Спортинге тренер сказал, что уйдёт в отставку, если клуб возьмёт Роналду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 09:28, ред.
В Челси ..., если, конечно, Боэли не пи*dабол.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 09:27
В «Интер» пойдет. Китайцы любят блестяшки и понты. Так они неплохо заработают в самой поднебесной.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:25
Хотелось бы на него в рпл посмотреть вместе с аргом
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 09:24
Рубин ждет!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:12
С трудом верится... Годы берут своё
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:06
Три варианта - Спортинг, МЛС или к шейхам.
LOpp
LOpp
вчера в 09:05
Поди в Манчестер Сити хочет перейти?
shlomo
shlomo
вчера в 09:02
Вот сага на зиму...:)))

А куда ему уходить то? Как показывает практика, нынешний Роналду уже даже против команд уровня ЛЕ ничего толком показать не может. Кому он сейчас нужен то? Даже если з/п снизит до минимума. Если и возьмёт кто в Европе, то больше ради пиара, а не пользы в играх.

Возможно, конечно, что чёрная полоса закончится и снова начнёт забивать пачками, как раньше было. Но есть ощущение, что сейчас как раньше уже не будет. И в этом виноват в первую очередь сам КР.
gw7htud9fx4d
gw7htud9fx4d
вчера в 09:01
Его можно понять
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