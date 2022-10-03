«Челси» интересуется нападающим «Арсенала» Мартинелли

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вчера, 15:26

Нападающий «Арсенала» попал в сферу интересов «Челси».

«Синие» следят за ситуацией с контрактом бразильца, который истекает летом 2024 года. Если форвард не подпишет новую сделку, то «канониры» могут принять решение продать игрока летом 2023-го.

В нынешнем сезоне Мартинелли провёл 9 матчей за «Арсенал», в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.