Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» интересуется нападающим «Арсенала» Мартинелли

вчера, 15:26

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли попал в сферу интересов «Челси».

«Синие» следят за ситуацией с контрактом бразильца, который истекает летом 2024 года. Если форвард не подпишет новую сделку, то «канониры» могут принять решение продать игрока летом 2023-го.

В нынешнем сезоне Мартинелли провёл 9 матчей за «Арсенал», в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВ контракте Холанда есть пункт о потенциальном переходе в «Реал» в 2024-м
Сегодня, 09:46
СлухиРоналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой
Сегодня, 08:57
«Ливерпуль», два «Манчестера» и «Реал». Претенденты на Беллингема
02 октябряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
СлухиВлахович может перейти в ПСЖ
02 октября
СлухиТри итальянских топ-клуба интересуются защитником «Челси»
01 октября
СлухиМЮ вновь нацелился на Гакпо
01 октября
Сортировать
Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 21:07
пусть идут лесом!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:56
Арсеналу нужнее.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:43
И это не удивительно.
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:09
его как раз можно отдать
непомерно много его расхваливают
обычный игрок вообще
уровень Кристал Пэлас
Comentarios
Comentarios
вчера в 16:21
Это еще кто чем хорош
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:12
Мы тоже много кого хотим, но это ничего не значит....
Сейчас Арсенал ведет переговоры о продлении долгосрочных контрактов с Сака, Салиба и Мартинелли. Артета и Эду хотят сохранить этих игроков в команде на максимально длительный срок. Тут уже дело в командных результатах, если попайдем в ЛЧ то думаю все согласятся на продление контрактов.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:07, ред.
Продлит контракт с Арсеналом. Агентские игры начались по новому соглашению и существенному увеличению ЗП.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 16:07, ред.
Губа не дура у синих!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:31
Он им самим нужен
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 