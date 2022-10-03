«Челси» интересуется нападающим «Арсенала» Мартинелли

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли попал в сферу интересов «Челси».
«Синие» следят за ситуацией с контрактом бразильца, который истекает летом 2024 года. Если форвард не подпишет новую сделку, то «канониры» могут принять решение продать игрока летом 2023-го.
В нынешнем сезоне Мартинелли провёл 9 матчей за «Арсенал», в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Сейчас Арсенал ведет переговоры о продлении долгосрочных контрактов с Сака, Салиба и Мартинелли. Артета и Эду хотят сохранить этих игроков в команде на максимально длительный срок. Тут уже дело в командных результатах, если попайдем в ЛЧ то думаю все согласятся на продление контрактов.
Сейчас Арсенал ведет переговоры о продлении долгосрочных контрактов с Сака, Салиба и Мартинелли. Артета и Эду хотят сохранить этих игроков в команде на максимально длительный срок. Тут уже дело в командных результатах, если попайдем в ЛЧ то думаю все согласятся на продление контрактов.