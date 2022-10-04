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Мбемба: «„Спортинг“ — очень хорошая команда»

вчера, 18:49
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель4 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

Защитник «Марселя» Шансель Мбемба дал комментарий накануне матча против «Спортинга».

«Спортинг» — очень хорошая команда. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы сыграть лучше, чем против «Тоттенхэма» и «Айнтрахта». Я не собираюсь говорить, что происходит у нас внутри, но мы работаем на тренировках, чтобы попытаться порадовать наших болельщиков. "Спортинг"сильно изменился. Глядя на чемпионат Португалии, можно сказать, что они хороши. Для нас это будет нелегко, но и для них тоже. Когда я смотрю на своих товарищей по команде и клуб, я понимаю, что мы способны побеждать.

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monah-10
monah-10
вчера в 18:53
Конечно хороша, там ведь Рона нету и надеюсь не будет.
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