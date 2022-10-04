Мостовой рассказал, почему отказался бы от работы в «Зените-2»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему бы отказался от работы на посту главного тренера «Зенита-2».

Владислав Радимов уже давно в «Зените-2». Почему бы ему не выбрать время и не уйти на другую должность, как, например, Андрей Аршавин. По крайней мере, в «Зените» стараются оставлять своих бывших игроков в клубе, а в «Спартаке» это не делается. А зачем? Вот именно поэтому петербуржцы в РПЛ из года в год показывают результат. Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение, даже несмотря на то, что я родился под Санкт-Петербургом.