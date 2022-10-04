Мостовой рассказал, почему отказался бы от работы в «Зените-2»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему бы отказался от работы на посту главного тренера «Зенита-2».
Владислав Радимов уже давно в «Зените-2». Почему бы ему не выбрать время и не уйти на другую должность, как, например, Андрей Аршавин. По крайней мере, в «Зените» стараются оставлять своих бывших игроков в клубе, а в «Спартаке» это не делается. А зачем? Вот именно поэтому петербуржцы в РПЛ из года в год показывают результат. Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение, даже несмотря на то, что я родился под Санкт-Петербургом.
Мне не тридцать и не сорок лет. Я что, играл двадцать лет в футбол, чтобы туда-сюда в такие команды бегать? Ну, если только от безысходности. Конечно, мой уровень – клуб РПЛ, поэтому вариант с «Зенитом-2» для меня исключен.
твой уровень диванный чемпионат
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ждёт он понимаешь ли приглашение в рпл
во ржака
твой уровень диванный чемпионат
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ждёт он понимаешь ли приглашение в рпл
во ржака
Поэтому возглавлю-ка я клуб медиалиги.
Поэтому возглавлю-ка я клуб медиалиги.
Наш футбольный сериал "Мост" - комедия....
Наш футбольный сериал "Мост" - комедия....
ва
ва