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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023

Мостовой рассказал, почему отказался бы от работы в «Зените-2»

вчера, 22:15

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему бы отказался от работы на посту главного тренера «Зенита-2».

Владислав Радимов уже давно в «Зените-2». Почему бы ему не выбрать время и не уйти на другую должность, как, например, Андрей Аршавин. По крайней мере, в «Зените» стараются оставлять своих бывших игроков в клубе, а в «Спартаке» это не делается. А зачем? Вот именно поэтому петербуржцы в РПЛ из года в год показывают результат. Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение, даже несмотря на то, что я родился под Санкт-Петербургом.

Мне не тридцать и не сорок лет. Я что, играл двадцать лет в футбол, чтобы туда-сюда в такие команды бегать? Ну, если только от безысходности. Конечно, мой уровень – клуб РПЛ, поэтому вариант с «Зенитом-2» для меня исключен.

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Все комментарии
stavr74
stavr74
сегодня в 10:36
    морозз
    морозз
    сегодня в 10:31
    Саня посмотри на Игнашевича…который свой тренерский уровень поднимает в командах второго эшелона! Постепенно, набираясь опыта, без безумных скачков…идёт к высшей лиге! Вот это и есть профессионализм, а не безудержный словесный понос о своём величии и запредельном уровне!
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 08:23
    кто тебе доверит вообще быть тренером какой нибудь команды
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    сегодня в 08:13, ред.
    Мой уровень РПЛ....
    Поэтому возглавлю-ка я клуб медиалиги.
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:44
    каждый мнит себя героем ...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:35
    Датский детективный сериал "Мост" - триллер....
    Наш футбольный сериал "Мост" - комедия....
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:06
    Однако какое самомнение, какие запросы!
    Izmar
    Izmar
    вчера в 22:40
    Мостового к Зениту-2 и на километр бы не подпустили. Не то тренер, не то бот.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:29, ред.
    Сильно свой уровень Мост завысил. Реально не РПЛ его уровень, а ФНЛ-2, типа Домодедо
    ва
    wds4tm9fgggt
    wds4tm9fgggt
    вчера в 22:17
    Это его мнение
    Гость
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