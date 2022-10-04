Мостовой оценил текущий уровень российского футбола

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о текущем уровне российского футбола.

Было заметно, что уровень упал после первых двух-трёх туров — с отъездом многих хороших иностранцев. Сейчас говорить, что уровень сильно упал, не приходится, поскольку сравнивать не с чем: никто не играет с европейскими командами.

Интересно ли смотреть российский футбол? Я же всё-таки всю жизнь в футболе. Интересно мне или нет, я по-любому буду смотреть.

Но, к примеру, вчера я смотрел матч «Крылья Советов» — «Краснодар» — это ужас в плане ошибок. Два-три паса — и чужому. Ещё и народу мало на трибунах. Вот и пожалуйста, вся зрелищность. Хорошо, что хоть стадионы построили. А если такие игры будут на стадионе тульского «Арсенала», то кто будет это смотреть?