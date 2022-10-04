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Мостовой оценил текущий уровень российского футбола

вчера, 18:51

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о текущем уровне российского футбола.

Было заметно, что уровень упал после первых двух-трёх туров — с отъездом многих хороших иностранцев. Сейчас говорить, что уровень сильно упал, не приходится, поскольку сравнивать не с чем: никто не играет с европейскими командами.

Интересно ли смотреть российский футбол? Я же всё-таки всю жизнь в футболе. Интересно мне или нет, я по-любому буду смотреть.

Но, к примеру, вчера я смотрел матч «Крылья Советов» — «Краснодар» — это ужас в плане ошибок. Два-три паса — и чужому. Ещё и народу мало на трибунах. Вот и пожалуйста, вся зрелищность. Хорошо, что хоть стадионы построили. А если такие игры будут на стадионе тульского «Арсенала», то кто будет это смотреть?

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:42
Текущий уровень по-прежнему низок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:23
Как упал, так и поднимется!
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:00
вот и я про то
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:27
Мост, как всегда, "тактичный" и прямой, как бревно, сам того не осознавая, взял и круто наехал на славный город Тулу!
zszv5p45pt6f
zszv5p45pt6f
вчера в 20:06
Все эксперты дают оценку, сейчас время другое...
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
И сказать, что делать немногим труднее. Советчиков и учителей множество. Вот дело сделать. Например, пойти детишек тренировать, тут их никого. Они лучше в СМИ и МАТЧ ТВ за неплохие деньги 3.14здеть будут.
pomor45
pomor45
вчера в 19:52
Скажи мне, дорогой Мостовой, а 3 им вообще париться? Вот назови хоть одну причину. Всё и так в масле.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:07
Пнуть всегда легко, а вот сказать что делать...
2uhgxpcmfgtf
2uhgxpcmfgtf
вчера в 18:57
это точно подмечено, ничего не поделаешь, нужно развивать свой футбол, ведь смогли же в 60-е...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:56
Хороший уровень, в Сан-Морино хуже.
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