Газзаев выступил против розыгрыша Второй лиги по системе «весна-осень»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался против розыгрыша Второй лиги по системе «весна-осень».
Когда наши клубы на европейской арене проваливались, то многие говорили: проблема в системе «осень-весна», ну и детский футбол еще, конечно. Это уже как набить оскомину! Но! Возьмем пример. Если мы стартуем весной, то мы, получается, играем летом , когда у нас бывает 35-градусная жара.
Вся Европа играет по единому календарю. А мы должны играть по системе «весна-осень». А при игре по системе «осень-весна», у нас две паузы в чемпионате. И это дает возможность, чтобы игроки полностью выкладывались на протяжении всего сезона. Это полезно нашему футболу. При системе «осень-весна»» мы начинаем играть на хороших полях и заканчиваем играть на хороших полях. Есть преимущества только при этой системе.
Зачем мы должны говорить о климатических условиях, когда у нас есть великолепные стадионы. Зачем? У нас сейчас лучшая в мире инфраструктура. И в любом случае: «осень-весна» или «весна-осень»... Чемпионат у нас длится при двух этих системах до 10 декабря. Какие еще вопросы?
А человек который играл всю жизнь в футбол на высоком уровне и является первым обладателем еврокубка в российском футболе как тренер, оказывается ничего в футболе не понимает и вообще не разбирается.
Это напоминает мне ситуацию когда у тебя в машине что-то случилось, а ты приезжаешь на авто сервис и объясняешь автомеханику как ремонтировать машину .
Супер специалисты с супер дивана.
А человек который играл всю жизнь в футбол на высоком уровне и является первым обладателем еврокубка в российском футболе как тренер, оказывается ничего в футболе не понимает и вообще не разбирается.
Это напоминает мне ситуацию когда у тебя в машине что-то случилось, а ты приезжаешь на авто сервис и объясняешь автомеханику как ремонтировать машину .
Супер специалисты с супер дивана.
Кстати, если есть возможность уплотнить календарь и играть два раза в неделю ( а почему и нет, и что этому мешает ? ), а также укоротить паузу между 1 и 2 кругом, заканчивать можно не 10 декабря, а, дай бог, на месяц раньше. И футболисты, и зрители скажут только спасибо. И заполняемость стадионов будет выше, что немаловажно в условиях кризиса.
Кстати, если есть возможность уплотнить календарь и играть два раза в неделю ( а почему и нет, и что этому мешает ? ), а также укоротить паузу между 1 и 2 кругом, заканчивать можно не 10 декабря, а, дай бог, на месяц раньше. И футболисты, и зрители скажут только спасибо. И заполняемость стадионов будет выше, что немаловажно в условиях кризиса.
Которые строили стадионы к Чемпионату мира, например в Мордовии. И не собираются поддерживать такие регионы как Осетия, которая даёт кучу игроков и которые сейчас играют в РПЛ, ФНЛ и.д . Нет в руководстве РФС футбольного менеджерского состава которые думали бы о развитии, от детско-юношеского футбола до РПЛ.
Есть чиновники которые думают только о разбазаривании бюджетных средств. И ни о каком развитии футбола с таким чиновничьим аппаратом и речи не может быть.
Как пример школа футбола Смена, академия им.Канаплёва, сейчас сделали крайним Чертановскую школу с руководителем Лариным и посадили человека у которого выпускники играют во всех лигах российского футбола. Можно кучу таких примеров привести.
И вся вина за провал в нашем футболе лежит исключительно на чиновниках от РФС и Минспорта. А не в людях которые болеют футболом, как в принципе и во всём нашем спорте.
Ещё один момент очень наглядный пример , если бы не такие сильные духом и в финансовом состоянии независимые люди как Винер - Усманова, у нас наверняка и гимнастика с фехтованием ушли в никуда, как остальные виды спорта в середняки.
Кстати, Фигурное катание тоже потихоньку разбазаривают. Просто школа очень сильная, не успевают её привести к краху. Весь мир тренеруют наши тренеры.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Которые строили стадионы к Чемпионату мира, например в Мордовии. И не собираются поддерживать такие регионы как Осетия, которая даёт кучу игроков и которые сейчас играют в РПЛ, ФНЛ и.д . Нет в руководстве РФС футбольного менеджерского состава которые думали бы о развитии, от детско-юношеского футбола до РПЛ.
Есть чиновники которые думают только о разбазаривании бюджетных средств. И ни о каком развитии футбола с таким чиновничьим аппаратом и речи не может быть.
Как пример школа футбола Смена, академия им.Канаплёва, сейчас сделали крайним Чертановскую школу с руководителем Лариным и посадили человека у которого выпускники играют во всех лигах российского футбола. Можно кучу таких примеров привести.
И вся вина за провал в нашем футболе лежит исключительно на чиновниках от РФС и Минспорта. А не в людях которые болеют футболом, как в принципе и во всём нашем спорте.
Ещё один момент очень наглядный пример , если бы не такие сильные духом и в финансовом состоянии независимые люди как Винер - Усманова, у нас наверняка и гимнастика с фехтованием ушли в никуда, как остальные виды спорта в середняки.
Кстати, Фигурное катание тоже потихоньку разбазаривают. Просто школа очень сильная, не успевают её привести к краху. Весь мир тренеруют наши тренеры.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !