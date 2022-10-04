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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Газзаев выступил против розыгрыша Второй лиги по системе «весна-осень»

вчера, 21:38

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался против розыгрыша Второй лиги по системе «весна-осень».

Когда наши клубы на европейской арене проваливались, то многие говорили: проблема в системе «осень-весна», ну и детский футбол еще, конечно. Это уже как набить оскомину! Но! Возьмем пример. Если мы стартуем весной, то мы, получается, играем летом , когда у нас бывает 35-градусная жара.

Вся Европа играет по единому календарю. А мы должны играть по системе «весна-осень». А при игре по системе «осень-весна», у нас две паузы в чемпионате. И это дает возможность, чтобы игроки полностью выкладывались на протяжении всего сезона. Это полезно нашему футболу. При системе «осень-весна»» мы начинаем играть на хороших полях и заканчиваем играть на хороших полях. Есть преимущества только при этой системе.

Зачем мы должны говорить о климатических условиях, когда у нас есть великолепные стадионы. Зачем? У нас сейчас лучшая в мире инфраструктура. И в любом случае: «осень-весна» или «весна-осень»... Чемпионат у нас длится при двух этих системах до 10 декабря. Какие еще вопросы?

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 08:08
Это где хорошие стадионы и поля во второй лиге?
Ironigor
Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
Дружище, это уже вопросы не к Газзаеву, а к чиновникам РФС и Минспорта.

Которые строили стадионы к Чемпионату мира, например в Мордовии. И не собираются поддерживать такие регионы как Осетия, которая даёт кучу игроков и которые сейчас играют в РПЛ, ФНЛ и.д . Нет в руководстве РФС футбольного менеджерского состава которые думали бы о развитии, от детско-юношеского футбола до РПЛ.

Есть чиновники которые думают только о разбазаривании бюджетных средств. И ни о каком развитии футбола с таким чиновничьим аппаратом и речи не может быть.

Как пример школа футбола Смена, академия им.Канаплёва, сейчас сделали крайним Чертановскую школу с руководителем Лариным и посадили человека у которого выпускники играют во всех лигах российского футбола. Можно кучу таких примеров привести.

И вся вина за провал в нашем футболе лежит исключительно на чиновниках от РФС и Минспорта. А не в людях которые болеют футболом, как в принципе и во всём нашем спорте.

Ещё один момент очень наглядный пример , если бы не такие сильные духом и в финансовом состоянии независимые люди как Винер - Усманова, у нас наверняка и гимнастика с фехтованием ушли в никуда, как остальные виды спорта в середняки.

Кстати, Фигурное катание тоже потихоньку разбазаривают. Просто школа очень сильная, не успевают её привести к краху. Весь мир тренеруют наши тренеры.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:27, ред.
С отъездом отличных легионеров и отсутствием нашего футбола на международной арене нет никакой разницы в системах проведения чемпионата.
Кстати, если есть возможность уплотнить календарь и играть два раза в неделю ( а почему и нет, и что этому мешает ? ), а также укоротить паузу между 1 и 2 кругом, заканчивать можно не 10 декабря, а, дай бог, на месяц раньше. И футболисты, и зрители скажут только спасибо. И заполняемость стадионов будет выше, что немаловажно в условиях кризиса.
drug01
drug01
вчера в 22:16
Надо вместе всем подумать!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:13
У нас есть великолепные стадионы? У кого это у нас? Если его родная "Алания' не смогла попасть в премьеру-лигу из-за несоответствия стадиона. Разве к ЧМ во всех городах стадионы построили? Конечно нет. Да и только до Урала.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:11, ред.
Воо, сейчас придут знатоки всесезонного диванного футбола и всё начнут корректировать.

А человек который играл всю жизнь в футбол на высоком уровне и является первым обладателем еврокубка в российском футболе как тренер, оказывается ничего в футболе не понимает и вообще не разбирается.

Это напоминает мне ситуацию когда у тебя в машине что-то случилось, а ты приезжаешь на авто сервис и объясняешь автомеханику как ремонтировать машину .

Супер специалисты с супер дивана.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:53
Европейские лиги, которые играют по системе «весна-осень»: Белоруссия, Грузия, Ирландия, Исландия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия, Швеция, Эстония.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:44
Есть мнение!

А усы?
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