Газзаев выступил против розыгрыша Второй лиги по системе «весна-осень»

Бывший тренер сборной России высказался против розыгрыша Второй лиги по системе «весна-осень».

Когда наши клубы на европейской арене проваливались, то многие говорили: проблема в системе «осень-весна», ну и детский футбол еще, конечно. Это уже как набить оскомину! Но! Возьмем пример. Если мы стартуем весной, то мы, получается, играем летом , когда у нас бывает 35-градусная жара.

Вся Европа играет по единому календарю. А мы должны играть по системе «весна-осень». А при игре по системе «осень-весна», у нас две паузы в чемпионате. И это дает возможность, чтобы игроки полностью выкладывались на протяжении всего сезона. Это полезно нашему футболу. При системе «осень-весна»» мы начинаем играть на хороших полях и заканчиваем играть на хороших полях. Есть преимущества только при этой системе.

Зачем мы должны говорить о климатических условиях, когда у нас есть великолепные стадионы. Зачем? У нас сейчас лучшая в мире инфраструктура. И в любом случае: «осень-весна» или «весна-осень»... Чемпионат у нас длится при двух этих системах до 10 декабря. Какие еще вопросы?