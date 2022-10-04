Талалаев: «Агаларов пришёл, когда мы уже закончили предсезонку»

Бывший главный тренер «Ахмата» высказался о переходе нападающего в грозненский клуб.

К сожалению, Гамид пришел, когда мы уже закончили предсезонку. Скажем так, у него не пошло. Забей он «Зениту», «Спартаку», он бы сам заработал себе больше игрового времени. Если забиваешь, ты играешь. Но для команды надо выполнять определенные задачи в прессинге. А я понимал, что он не готов, и это не его вина. Это вина тех, кто его готовил. Плюс он пропустил период.

Дорогая покупка для «Ахмата»? 100 миллионов рублей – это много? Это самая дорогая покупка за два с половиной года. Мы же не враги себе. Выходит Конате, забивает – я должен его посадить? Выходит Ильин, забивает – я его должен убрать?