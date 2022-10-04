Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Талалаев: «Агаларов пришёл, когда мы уже закончили предсезонку»

вчера, 18:21

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о переходе нападающего Гамида Агаларова в грозненский клуб.

К сожалению, Гамид пришел, когда мы уже закончили предсезонку. Скажем так, у него не пошло. Забей он «Зениту», «Спартаку», он бы сам заработал себе больше игрового времени. Если забиваешь, ты играешь. Но для команды надо выполнять определенные задачи в прессинге. А я понимал, что он не готов, и это не его вина. Это вина тех, кто его готовил. Плюс он пропустил период.

Дорогая покупка для «Ахмата»? 100 миллионов рублей – это много? Это самая дорогая покупка за два с половиной года. Мы же не враги себе. Выходит Конате, забивает – я должен его посадить? Выходит Ильин, забивает – я его должен убрать?

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слуцкий высказался о поражении от «Волги»
Сегодня, 18:39
Дюков высказался о ближайших матчах сборной России
Сегодня, 18:12
Чистяков не собирается уходить в аренду из «Зенита»
Сегодня, 18:01
Президент РФС ответил на вопрос, что ему не нравится в этом сезоне РПЛ
Сегодня, 17:50
Дюков: «Не стал бы преждевременно короновать „Зенит“»
Сегодня, 17:18
Орещук: «Ощущение, что игроки „Динамо“ не понимают требований тренера»
Сегодня, 16:55
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:49
Уровень Агаларова - футболиста такой же, как Талалаева - тренера. Один не может заиграть за, мягко говоря, не самый сильный клуб РПЛ, другой не может встроить игрока в командную схему, как будто у него там одни звёзды играют.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 