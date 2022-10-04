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Кечинов: «Уровень Премьер-Лиги упал. Сильных команд остаётся всё меньше»

вчера, 18:56

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отечественном футболе.

Уровень РПЛ упал. Сильных команд остаётся всё меньше. Однако я с удовольствием смотрю матчи, особенно когда лидирующие команды играют: «Зенит», «Спартак», ЦСКА.

Недавняя игра «Спартак» — «Зенит» в Кубке России: было видно, что интенсивность и скорость хорошие, зрелищность отличная. К сожалению, не все такие игры у нас в чемпионате. Поэтому можно сказать, что уровень немного падает. По-другому быть не может, потому что мы варимся в своём соку. Чего-то другого ожидать не приходится.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 20:48
Что имеется ввиду под собственным соком? Отстранение от ЕК? Чушь, чушь и ещё раз чушь.
Во-первых, судя по последним нашим сезонам там - падение началось задолго до этого.
Во-вторых, ЕК и сборная - это то, что знавали и нюхали в жизни мизерный процент от всех футболистов. 99% всех футболистов в мире видели это только по телеку.
Т.е. отстранение - это самая верхушечка от всей массы футбола. В этой верхушечке проблемы?
Отсутствие вишенки делает торт невкусным?
Нет, бред.
И изолированность лиги не означает, что она не может быть сильной и успешной. Хоккей всем в пример. И все американские лиги по всем видам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:53
Всё в пределах нормы. Ничего нет удивительного. Просто Газпром ведущий !)
pomor45
pomor45
вчера в 19:45
Зарплату в соответствие с уровнем, когда приведут?
pomor45
pomor45
вчера в 19:37, ред.
Наши футболисты в любом соку варятся одинаково - просто не парятся да и всё. Им и без того ниоткуда не дует. Если что, то и ответ всегда готов - таков футбол. Короче, в их понимании так и должно быть, специфика такая особая. Железная отговорка. Не лига, а пансионат льготников от спорта. Остальные спортсмены страны таких льгот лишены ввиду отсутствия этой самой специфики. Вот и получается, что самые бестолковые и бесполезные для страны спортсмены, обласканы льготами и деньгами в разы больше остальных.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:36
У Мостового - упал, у Кечинова - упал (это я про уровень). Но я смотрю на Спартак, и вижу рост по сравнению с прошлым сезоном, смотрю на Ростов - не замечаю падения, ЦСКА тоже на приличном уровне, да и Зенит явно не стал слабее. Если они меряют уровень по Локомотиву, то тогда все понятно - там уровень скатывается до немецкого.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:32
Могу сказать одно, что этого за эти пару дней стало очень много особенно когда мало кто его помнит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:08
Я бы с этим поспорил...
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