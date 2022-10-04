Кечинов: «Уровень Премьер-Лиги упал. Сильных команд остаётся всё меньше»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отечественном футболе.

Уровень РПЛ упал. Сильных команд остаётся всё меньше. Однако я с удовольствием смотрю матчи, особенно когда лидирующие команды играют: «Зенит», «Спартак», ЦСКА .

Недавняя игра «Спартак» — «Зенит» в Кубке России: было видно, что интенсивность и скорость хорошие, зрелищность отличная. К сожалению, не все такие игры у нас в чемпионате. Поэтому можно сказать, что уровень немного падает. По-другому быть не может, потому что мы варимся в своём соку. Чего-то другого ожидать не приходится.