«Ливерпуль» обыграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

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вчера, 23:57

«Ливерпуль» одолел «Рейнджерс» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Первый гол в матче забил Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте. На 52-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество своей команды.

После матча «Ливерпуль» идет на 2-м месте (6 очков) в группе А, «Рейнджерс» занимает последнюю строчку (0 баллов).