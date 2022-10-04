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«Ливерпуль» обыграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

вчера, 23:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

«Ливерпуль» одолел «Рейнджерс» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Первый гол в матче забил Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте. На 52-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество своей команды.

После матча «Ливерпуль» идет на 2-м месте (6 очков) в группе А, «Рейнджерс» занимает последнюю строчку (0 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:29
Голешники просто супер!
Муслим90
Муслим90
сегодня в 08:15
Всех с победой! Начало сезона трудное, но надеюсь команда справится.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 07:41
с победой, друзья! Очень рад за авторов голов! Обоим голы нужны были как воздух. Плюс еще матч на ноль, это вообще превосходно!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 06:41
Красные сделали это!
gks46akjdbnh
gks46akjdbnh
сегодня в 06:03
Рейнджерс с Маккаби явно чужие на этом празднике жизни
k4wjea4h6ja6
k4wjea4h6ja6
сегодня в 04:34
Победа на классе
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13, ред.
С победой в "дерби Великобритании" Ливерпуль и болельщиков мерсисайдцев! Трент- Александр Арнольд очень чётко положил мяч в угол ворот со штрафного. Мохаммед Салах тоже с очередным голом за Ливерпуль! Очень важная победа для хозяев поля, так как Ливерпуль в этом сезоне ну очень неубедительно играет. Не знаю, то ли уход Садио Мане сказался на игре, то ли травмы не дают им сыграться. И когда уже выйдет новичок команды Дарвин Нуньес? Если так и будут играть, то вряд ли они окажутся в зоне Лиги Чемпионов УЕФА в конце сезона. У Юргена Клоппа ооооочень много работы впереди. А Рейнджерс пока не дотягивает до уровня топ.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:03
Ливерпуль с важной в психологическом плане Победой!
так же важно, что не пропустили.
жаль, что в очередной раз очень низкий КПД атаки - 10 ударов в створ и только 2 забили, хотя первоначально вышли 4 напа
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