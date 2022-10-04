«Ливерпуль» обыграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» одолел «Рейнджерс» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Первый гол в матче забил Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте. На 52-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество своей команды.
После матча «Ливерпуль» идет на 2-м месте (6 очков) в группе А, «Рейнджерс» занимает последнюю строчку (0 баллов).
так же важно, что не пропустили.
жаль, что в очередной раз очень низкий КПД атаки - 10 ударов в створ и только 2 забили, хотя первоначально вышли 4 напа
так же важно, что не пропустили.
жаль, что в очередной раз очень низкий КПД атаки - 10 ударов в створ и только 2 забили, хотя первоначально вышли 4 напа