«Брюгге» выиграл у «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Брюгге» обыграл «Атлетико» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Камаль Сова на 36-й минуте открыл счет, а Ферран Хутгла удвоил преимущество команды на 62-й. На 76-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти.
После матча «Брюгге» лидирует в группе B (9 очков), «Атлетико» занимает последнее место (3 пункта).
Их поменяли местами!
Их поменяли местами!
А у остальных команд всего по три очка.
Брюгге практически гарантировал себе место в плей-офф
А у остальных команд всего по три очка.
Брюгге практически гарантировал себе место в плей-офф
Очень приятно удивляют, молодцы!
Очень приятно удивляют, молодцы!