Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2022/2023

«Брюгге» выиграл у «Атлетико» в Лиге чемпионов

вчера, 23:56
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Брюгге» обыграл «Атлетико» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Камаль Сова на 36-й минуте открыл счет, а Ферран Хутгла удвоил преимущество команды на 62-й. На 76-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

После матча «Брюгге» лидирует в группе B (9 очков), «Атлетико» занимает последнее место (3 пункта).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв «Волге» из Ульяновска
Сегодня, 17:24
«КАМАЗ» обыграл «Зенит-Ижевск» в 1/32 финала Кубка России
Сегодня, 15:25
«Порту» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:19
«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» голов не забили
Сегодня, 00:11
«Интер» минимально обыграл «Барселону»
Сегодня, 00:04
«Ливерпуль» обыграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:57
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:44
Всё-таки руководство АтМ живёт какими-то прошлыми победами, раз они не замечают происходящего п***ца от Семёна.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:33
Симеоне пора уволить. Он самый высокооплачиваемый тренер в мире, но даже половину своей зарплаты не отрабатывает.
МAVERICK
МAVERICK
сегодня в 08:27, ред.
А где главный фанат Атлетико и Роналду неэгоист? ))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:23
Симеоне еще лет 4-5 назад сдулся. Не пойму Руководства Атлетико.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:57
Это по морде удар
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 06:46
Искренне рад!
4rapyyvx5e77
4rapyyvx5e77
сегодня в 06:35
Не перестают удивлять бельгийцы
barcamilan
barcamilan
сегодня в 06:16
у брюгге третья сухая победа
112910415
112910415
сегодня в 04:45
закат Симеоне
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:48
Чудеса чудные происходят.
Их поменяли местами!
Бoрат
Бoрат
сегодня в 01:24
Есть ли хоть один человек здесь, который мог предугадать что после трёх туров Брюгге будет лидировать в группе со стопроцентным результатом, 3 победы в 3 матчах. Семь забитых мячей, ноль пропущенных
А у остальных команд всего по три очка.
Брюгге практически гарантировал себе место в плей-офф
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:45
Вот это я даже не понимаю. Что с тобой происходит товарищ Симионе.
амурец
амурец
сегодня в 00:42
Да уж
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:07
Без комментариев!
Agent_marsa
Agent_marsa
сегодня в 00:04
Брюгге здорово выглядит, интересно на них будет посмотреть в матчах на вылет
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:04
Браво Брюгге, с очередной Победой!
Очень приятно удивляют, молодцы!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02
С победой Брюгге!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 