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Хави не проиграл в 18-м гостевом матче подряд и побил рекорд Зидана

вчера, 11:34

«Барселона» выиграла у «Мальорки» в матче 7-го тура Ла Лиги (1:0).

«Сине-гранатовые» под руководством главного тренера Хави не проигрывают «в гостях» уже 18 матчей. Под руководством своего нынешнего наставника «Барса» в выездных встречах 13 раз победила и 5 раз сыграла вничью. Таким образом, Хави побил рекорд экс-рулевого «Реала» Зинедина Зидана. В 2016 году «сливочные» под руководством француза в гостевых поединках 13 раз победили и 4 раза сыграли вничью.

В своем следующем гостевом матче чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Реала», встреча состоится 16 октября.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:07
растёт тренер, однако !
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 14:07
А почему в статье ни слова, что это достижение касается только Ла Лиги?
Vladimir808
Vladimir808 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
У Хави всё получится!!)
Брулин
Брулин
вчера в 12:43
Как же хочется, чтобы у Хави все получилось в Барсе и он добился больших успехов!
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:57
Ну что сказать молодец. После Кумана непросто ему было
3m9hwb35u8ea
3m9hwb35u8ea
вчера в 11:36
Есть новый рекорд!!!
Гость
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