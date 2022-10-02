Хави не проиграл в 18-м гостевом матче подряд и побил рекорд Зидана

«Барселона» выиграла у «Мальорки» в матче 7-го тура Ла Лиги (1:0).
«Сине-гранатовые» под руководством главного тренера Хави не проигрывают «в гостях» уже 18 матчей. Под руководством своего нынешнего наставника «Барса» в выездных встречах 13 раз победила и 5 раз сыграла вничью. Таким образом, Хави побил рекорд экс-рулевого «Реала» Зинедина Зидана. В 2016 году «сливочные» под руководством француза в гостевых поединках 13 раз победили и 4 раза сыграли вничью.
В своем следующем гостевом матче чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Реала», встреча состоится 16 октября.