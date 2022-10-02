Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко забил гол в ворота «Факела» в матче 11-го тура РПЛ и помог своей команде сыграть вничью 2:2.
Благодаря этому забитому мячу 39-летний Лебеденко стал самым возрастным голеадором в истории РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу.
Поначалу подавал большие надежды, но потом стало понятно, что он не тянет команды с большими задачами.
Ну а потом потом пошло по нисходящей и он так и не стал футболистом с большой буквы.
Уровень Лебеденко это где то первая лига, где он король эпизодов.
Пусть сказано немножко грубо, но зато правдиво.
Ну, а под конец карьеры ему посчастливилось вернуться в РПЛ и конечно же рано или поздно этот рекорд должен был состояться.
Поначалу подавал большие надежды, но потом стало понятно, что он не тянет команды с большими задачами.
Ну а потом потом пошло по нисходящей и он так и не стал футболистом с большой буквы.
Уровень Лебеденко это где то первая лига, где он король эпизодов.
Пусть сказано немножко грубо, но зато правдиво.
Ну, а под конец карьеры ему посчастливилось вернуться в РПЛ и конечно же рано или поздно этот рекорд должен был состояться.