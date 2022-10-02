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Лебеденко стал самым возрастным голеадором в истории РПЛ

вчера, 17:15
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко забил гол в ворота «Факела» в матче 11-го тура РПЛ и помог своей команде сыграть вничью 2:2.

Благодаря этому забитому мячу 39-летний Лебеденко стал самым возрастным голеадором в истории РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:41
молодчина ,Игорь !
Бoрат
Бoрат ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 23:52
Абсолютно согласен
Особенно момент с годом Лебеденко
Он так долго разворачивался и обрабатывал мяч
Можно было десять раз помешать и выбить
Но защитники факела стояли и смотрели
Как Лебедь обновляет рекорд
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:50
Если так, то молодец/
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:58
В Ростове Лебеденко был лидером и часто забивал.Он по моему почти во всех клубах РПЛ поиграл).Футбольный долгожитель.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:28
Помню как молодой перспективный Лебеденко пришёл в Локо. Сейчас посмотрел это было в 2005 году.
Поначалу подавал большие надежды, но потом стало понятно, что он не тянет команды с большими задачами.
Ну а потом потом пошло по нисходящей и он так и не стал футболистом с большой буквы.
Уровень Лебеденко это где то первая лига, где он король эпизодов.
Пусть сказано немножко грубо, но зато правдиво.
Ну, а под конец карьеры ему посчастливилось вернуться в РПЛ и конечно же рано или поздно этот рекорд должен был состояться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:13
Нужный гол забил ветеран
drug01
drug01
вчера в 19:05
Такая помощь очень нужна
Gahi
Gahi
вчера в 18:59
Молодец, с большим опытом игрока, всегда добросовестно отрабатывал на поле. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:42
Удивительно, но факт.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:38
Зря он вернулся
ДСА
ДСА
вчера в 18:37
Ему ещё есть куда расти.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:35
Это матч уровня ПФЛ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:30
Тихий, скромный "киллер" с выразительными глазами. Помотало же его за карьеру. 39-ть! Время то, как пролетело.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:24
Мои поздравления Игорю...
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