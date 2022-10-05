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Р. Билялетдинов прокомментировал вылет «Рубина» из Кубка России

вчера, 19:38
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о вылете казанского клуба из Кубка России.

Неприятно, когда команда вылетает на такой стадии Кубка России. В конце матча «Волга» должна была забивать третий, а не «Рубин» сравнивать. «Волга» в контратаке была ближе к голу, чем казанцы в какой-то атаке. Да, состав у команды Слуцкого был резервный, не было лидеров. Наверное, «Рубин» в этом матче ставил цель сэкономить силы перед выездом в Хабаровск. Был дан шанс футболистам, которые получали мало игрового времени, чтобы они доказали, что способны претендовать на место в основе.

Поражение на этой стадии будет шумным, много возгласов будет. Руководству клуба не хотелось бы, чтобы «Рубин» так рано вылетел из Кубка. Разговоры о том, что надо сконцентрироваться на чемпионате, имеют долю правды, но только долю. «Рубин», претендующий на выход в Премьер-Лигу, должен доходить до более высокой стадии Кубка России.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:24
Кубок принесен в жертву.
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:25
Теперь КамАЗ - главный клуб Татарстана
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:24
Какая разница каким составом играл Рубин?!
Рубин даже находясь в первой лиге до сих пор ассоциируется с РПЛ.
Но если посмотреть на результаты в первенстве и кубке, можно сказать. что в Татарстане забили на футбол, или надо признать, что Слуцкий "гений"...
5r29bbasdf9d
5r29bbasdf9d
вчера в 20:03
Очень жаль за Рубин, надо работать
32prb6k5922h
32prb6k5922h
вчера в 20:01
очень похоже на слив Слуцкого, допрыгался Леня...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:53
Слуцкого давно пора гнать ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:45
Наверное спецом слили!
Гость
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