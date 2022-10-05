Р. Билялетдинов прокомментировал вылет «Рубина» из Кубка России

Бывший главный тренер «Рубина» высказался о вылете казанского клуба из Кубка России.

Неприятно, когда команда вылетает на такой стадии Кубка России. В конце матча «Волга» должна была забивать третий, а не «Рубин» сравнивать. «Волга» в контратаке была ближе к голу, чем казанцы в какой-то атаке. Да, состав у команды Слуцкого был резервный, не было лидеров. Наверное, «Рубин» в этом матче ставил цель сэкономить силы перед выездом в Хабаровск. Был дан шанс футболистам, которые получали мало игрового времени, чтобы они доказали, что способны претендовать на место в основе.

Поражение на этой стадии будет шумным, много возгласов будет. Руководству клуба не хотелось бы, чтобы «Рубин» так рано вылетел из Кубка. Разговоры о том, что надо сконцентрироваться на чемпионате, имеют долю правды, но только долю. «Рубин», претендующий на выход в Премьер-Лигу, должен доходить до более высокой стадии Кубка России.