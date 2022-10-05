Сёмин высказался о решении провести финал Кубка России в «Лужниках»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о решении провести финал Кубка России текущего сезона в «Лужниках».
Я думаю, что финал всегда нужно проводить там, где можно собрать самую большую аудиторию. Я считаю, что стадион «Лужники» для этого подходит.
Да понятно если в финале будут Спартак, Динамо, ЦСКА, Локомотив , Зенит, а если
в финале встретятся Урал с Факелом? Будем смотреть финал с пустым стадионом?
Думаю для нашего кубка надо рассматривать кто играет в финале, либо сразу сказать что в финале должны играть где московских либо питерских болел будет больше.
Не надо устраивать цирк при российских реалиях.
Да понятно если в финале будут Спартак, Динамо, ЦСКА, Локомотив , Зенит, а если
в финале встретятся Урал с Факелом? Будем смотреть финал с пустым стадионом?
Думаю для нашего кубка надо рассматривать кто играет в финале, либо сразу сказать что в финале должны играть где московских либо питерских болел будет больше.
Не надо устраивать цирк при российских реалиях.
Финалы проводить нужно на разных стадионах, иначе московские команды будут всегда как на домашнем стадионе играть.
Причём желательно заранее назвать 2-3 варианта, чтобы ни для одного финалиста финал не был "домашним". К примеру - Ростов, Ёбург, Калининград.
Вышел Ростов в финал -играть в Ёбурге, вышли Ростов с Уралом - Калининград.
Ну и иногда можно Лужники, он КАК БЫ нейтральный для всех москвичей.
И стадион для СКР тоже выбирать заранее, чтобы не было скандалов подобно нынешнему...
Финалы проводить нужно на разных стадионах, иначе московские команды будут всегда как на домашнем стадионе играть.
Причём желательно заранее назвать 2-3 варианта, чтобы ни для одного финалиста финал не был "домашним". К примеру - Ростов, Ёбург, Калининград.
Вышел Ростов в финал -играть в Ёбурге, вышли Ростов с Уралом - Калининград.
Ну и иногда можно Лужники, он КАК БЫ нейтральный для всех москвичей.
И стадион для СКР тоже выбирать заранее, чтобы не было скандалов подобно нынешнему...