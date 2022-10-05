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Сёмин высказался о решении провести финал Кубка России в «Лужниках»

вчера, 19:26

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о решении провести финал Кубка России текущего сезона в «Лужниках».

Я думаю, что финал всегда нужно проводить там, где можно собрать самую большую аудиторию. Я считаю, что стадион «Лужники» для этого подходит.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:06
А если как 2018-м
Тосно – Авангард К
Лужники
86 тысяч...
Все билеты проданы ???

Если Лужники...то 99,99999% в финале будут московские команды....
Две...
Хотят они этого или не хотят...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:46
Только когда в финале две московские команды играют в Москве, может устроить обе стороны. Во всех других случаях всегда кто-то будет недоволен - всем не угодишь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:29
Футбол не для денег, а для людей. Причём не только москвичей.
Финалы проводить нужно на разных стадионах, иначе московские команды будут всегда как на домашнем стадионе играть.
Причём желательно заранее назвать 2-3 варианта, чтобы ни для одного финалиста финал не был "домашним". К примеру - Ростов, Ёбург, Калининград.
Вышел Ростов в финал -играть в Ёбурге, вышли Ростов с Уралом - Калининград.
Ну и иногда можно Лужники, он КАК БЫ нейтральный для всех москвичей.
И стадион для СКР тоже выбирать заранее, чтобы не было скандалов подобно нынешнему...
drug01
drug01
вчера в 20:04
Это историческое место подходит для финала!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:01, ред.
С одной стороны Палыч прав что финал кубка должен проводиться на таком стадионе как «Лужники» и можно его закрепить по аналогии Англии, но вот вопрос - будут ли финалы интересны болельщикам?

Да понятно если в финале будут Спартак, Динамо, ЦСКА, Локомотив , Зенит, а если
в финале встретятся Урал с Факелом? Будем смотреть финал с пустым стадионом?

Думаю для нашего кубка надо рассматривать кто играет в финале, либо сразу сказать что в финале должны играть где московских либо питерских болел будет больше.

Не надо устраивать цирк при российских реалиях.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:56
Только деньги, а людях не думают
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:29
Вполне нормальное решение, если не будут играть Урал с Оренбургом в финале.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:29
Полностью солидарен с Палычем
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