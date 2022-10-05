Сёмин высказался о решении провести финал Кубка России в «Лужниках»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался о решении провести финал Кубка России текущего сезона в «Лужниках».

Я думаю, что финал всегда нужно проводить там, где можно собрать самую большую аудиторию. Я считаю, что стадион «Лужники» для этого подходит.