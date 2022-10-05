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Канчельскис: «Финал Кубка России должен проходить в „Лужниках“»

вчера, 22:57

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о решении провести финал Кубка России текущего сезона на стадионе «Лужники».

Все кубковые финалы в разных странах проходят на главных стадионах: в Англии — на «Уэмбли», в Италии — на «Олимпийском стадионе»… Поэтому финал Кубка России должен проходить в «Лужниках» — всё же это главный российский стадион. И правильно решили в РФС, что финал в этом сезоне пройдёт именно там.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:09
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 08:41
    Нет. На периферию для популяризации.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 07:35, ред.
    Ну для этого надо более предметно "работать" с судьями...
    Понятно что теряется смысл проведения на огромной арене если в финал выйдут условные подмышенская "Стеклотара" и усть-илимский "Вымпел".....

    Но все равно есть в этом решении какая то предвзятость....коль часть команд заранее знает что финалить будет в своём городе.....

    Эта часть команд и так треть гостевых игр чемпионата проводит не выезжая из своего города...ввиду обилия столичных команд - так давайте им ещё и Финал Кубка подарим....чего им ездить то...по просторам необъятным.....
    q8udd9782kyy
    q8udd9782kyy
    вчера в 23:07
    А трава на поле там есть?..
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:03
    Это точно.
    Гость
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