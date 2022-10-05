Канчельскис: «Финал Кубка России должен проходить в „Лужниках“»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о решении провести финал Кубка России текущего сезона на стадионе «Лужники».
Все кубковые финалы в разных странах проходят на главных стадионах: в Англии — на «Уэмбли», в Италии — на «Олимпийском стадионе»… Поэтому финал Кубка России должен проходить в «Лужниках» — всё же это главный российский стадион. И правильно решили в РФС, что финал в этом сезоне пройдёт именно там.
Понятно что теряется смысл проведения на огромной арене если в финал выйдут условные подмышенская "Стеклотара" и усть-илимский "Вымпел".....
Но все равно есть в этом решении какая то предвзятость....коль часть команд заранее знает что финалить будет в своём городе.....
Эта часть команд и так треть гостевых игр чемпионата проводит не выезжая из своего города...ввиду обилия столичных команд - так давайте им ещё и Финал Кубка подарим....чего им ездить то...по просторам необъятным.....
Понятно что теряется смысл проведения на огромной арене если в финал выйдут условные подмышенская "Стеклотара" и усть-илимский "Вымпел".....
Но все равно есть в этом решении какая то предвзятость....коль часть команд заранее знает что финалить будет в своём городе.....
Эта часть команд и так треть гостевых игр чемпионата проводит не выезжая из своего города...ввиду обилия столичных команд - так давайте им ещё и Финал Кубка подарим....чего им ездить то...по просторам необъятным.....