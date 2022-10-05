Канчельскис: «Финал Кубка России должен проходить в „Лужниках“»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о решении провести финал Кубка России текущего сезона на стадионе «Лужники».

Все кубковые финалы в разных странах проходят на главных стадионах: в Англии — на «Уэмбли», в Италии — на «Олимпийском стадионе»… Поэтому финал Кубка России должен проходить в «Лужниках» — всё же это главный российский стадион. И правильно решили в РФС , что финал в этом сезоне пройдёт именно там.