Орлов: «„Ростов“ Карпина играет в романтический футбол»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о конкурентах «Зенита» в РПЛ .

По игре мне нравятся ЦСКА и «Ростов». Эти команды показывают современный футбол. Но по индивидуальным качествам игроков «Зенит» крепче и сильнее. На дистанции этим командам будет трудно. У «Зенита» сейчас нет поражений в РПЛ . Это говорит о том, что он крепче стоит на ногах, чем все остальные команды. Остальные команды теряют очки, строятся. У ЦСКА новый тренер. Но есть и позитивные моменты – аудитория болельщиков начала по-другому дышать к футболу. Что касается Карпина, то у него хорошая, современная команда. Но все равно не хватает.

Вот почему Карпин проиграл «Зениту»? Он решил играть в свой футбол. Это все оценили, хотя казалось, что «Ростов» мог выстроить игру иначе. С «Зенитом» нельзя играть в открытую. Они могли еще больше пропускать. У «Ростова» нет квалифицированных игроков обороны, которые умели бы и мяч отбирать, и страховать друг друга. Но сам порыв Карпина – приветствуется. «Ростов» Карпина играет в романтический футбол. Они могут многого добиться. Если добавят несколько игроков, смогут вести борьбу за золотые медали.