Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Орлов: «„Ростов“ Карпина играет в романтический футбол»

вчера, 21:51

Комментатор Геннадий Орлов высказался о конкурентах «Зенита» в РПЛ.

По игре мне нравятся ЦСКА и «Ростов». Эти команды показывают современный футбол. Но по индивидуальным качествам игроков «Зенит» крепче и сильнее. На дистанции этим командам будет трудно. У «Зенита» сейчас нет поражений в РПЛ. Это говорит о том, что он крепче стоит на ногах, чем все остальные команды. Остальные команды теряют очки, строятся. У ЦСКА новый тренер. Но есть и позитивные моменты – аудитория болельщиков начала по-другому дышать к футболу. Что касается Карпина, то у него хорошая, современная команда. Но все равно не хватает.

Вот почему Карпин проиграл «Зениту»? Он решил играть в свой футбол. Это все оценили, хотя казалось, что «Ростов» мог выстроить игру иначе. С «Зенитом» нельзя играть в открытую. Они могли еще больше пропускать. У «Ростова» нет квалифицированных игроков обороны, которые умели бы и мяч отбирать, и страховать друг друга. Но сам порыв Карпина – приветствуется. «Ростов» Карпина играет в романтический футбол. Они могут многого добиться. Если добавят несколько игроков, смогут вести борьбу за золотые медали.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Канчельскис: «Кварацхелии нужно встать в один ряд с Марадоной»
Сегодня, 10:24
Журова: «Мы не должны осуждать Украину за подачу заявки на проведение ЧМ»
Сегодня, 09:59
Баженов: «Никто не может навязать конкуренцию „Зениту“»
Сегодня, 00:47
Гаджи Гаджиев: «Чемпионат России стал даже интереснее»
Вчера, 23:39
Колосков: «Уровень РПЛ упал. Это бросается в глаза»
Вчера, 23:30
Канчельскис: «Финал Кубка России должен проходить в „Лужниках“»
Вчера, 22:57
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:35
Зенит крепко стоит на бразильских ногах
Futurista
Futurista
вчера в 22:56
Капин: Мне вообще по барабану...
Capral
Capral
вчера в 22:11
В романтический футбол в России, играет только одна команда- Спартак. Что касается Ростова, то при всем желании, в атаке с Комличенко, играть в романтический футбол невозможно. Стареете, Генадий Сергеич, стареете...
drug01
drug01
вчера в 22:05
Нужны результаты
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 