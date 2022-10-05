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Колосков: «Уровень РПЛ упал. Это бросается в глаза»

вчера, 23:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил текущий уровень РПЛ.

Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала ещё больше. Как мне кажется, это бросается в глаза. Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе — огромнейшая. Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!

Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть — «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Ещё отметил бы «Крылья Советов». Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно. Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:34
Куда ещё ниже падать,он и был не высокий
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:12
Уровень такой же как и был!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:10
Это видно без увеличительных приборов))
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