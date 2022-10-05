Колосков: «Уровень РПЛ упал. Это бросается в глаза»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил текущий уровень РПЛ .

Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала ещё больше. Как мне кажется, это бросается в глаза. Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе — огромнейшая. Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!