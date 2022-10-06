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КДК отменил красную карточку Ненахова в матче с «Уралом»

вчера, 16:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

КДК отменил красную карточку защитника Максима Ненахова, полученную в игре «Локомотив» – «Урал».

«КДК РФС отменил красную карточку защитника „Локомотива“ Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура РПЛ с „Уралом“», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 18:14
Оба удаления высосаны из пальца - что Ненахова, что Сунгатулина.
Странно что Иванов судил, а не Казарцев)
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:08
Бог всё видит
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:03
ну и правильно, а то лишат премиальных...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:02
Как на светофоре!)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:58
Ну вот это самое главное событие
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:46
Если честно, то я не знаю как мне болельщику Локо реагировать на данную информацию.
С одной стороны можно возмущаться, что данное ошибочное удаление повлияло на результат матча, а с другой стороны те от кого мы хотим избавиться (Цорн и его команда) обязательно скажут, что не они плохие, а судьи нас "убили", а так мы показали бы Уралу кто тут главный.

А если ещё честности, то в последнее время спокойно отношусь к поражениям любимой команды, просто понимаю, что твориться, а тратить нервные клетки из-за вредителей не стоит, надо просто переждать до зимы.
Я уж думал хуже тёти Оли не будет, но сынок Прядкина её переплюнул намного больше.
Болельщикам Локо хочу пожелать терпения, только терпения.
gy8mrthf3usx
gy8mrthf3usx
вчера в 16:35
надо же и нашли возможность отменить...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:34
Кино и немцы...
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