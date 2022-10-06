КДК отменил красную карточку Ненахова в матче с «Уралом»

КДК отменил красную карточку защитника Максима Ненахова, полученную в игре «Локомотив» – «Урал».
«КДК РФС отменил красную карточку защитника „Локомотива“ Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура РПЛ с „Уралом“», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.
С одной стороны можно возмущаться, что данное ошибочное удаление повлияло на результат матча, а с другой стороны те от кого мы хотим избавиться (Цорн и его команда) обязательно скажут, что не они плохие, а судьи нас "убили", а так мы показали бы Уралу кто тут главный.
А если ещё честности, то в последнее время спокойно отношусь к поражениям любимой команды, просто понимаю, что твориться, а тратить нервные клетки из-за вредителей не стоит, надо просто переждать до зимы.
Я уж думал хуже тёти Оли не будет, но сынок Прядкина её переплюнул намного больше.
Болельщикам Локо хочу пожелать терпения, только терпения.
С одной стороны можно возмущаться, что данное ошибочное удаление повлияло на результат матча, а с другой стороны те от кого мы хотим избавиться (Цорн и его команда) обязательно скажут, что не они плохие, а судьи нас "убили", а так мы показали бы Уралу кто тут главный.
А если ещё честности, то в последнее время спокойно отношусь к поражениям любимой команды, просто понимаю, что твориться, а тратить нервные клетки из-за вредителей не стоит, надо просто переждать до зимы.
Я уж думал хуже тёти Оли не будет, но сынок Прядкина её переплюнул намного больше.
Болельщикам Локо хочу пожелать терпения, только терпения.