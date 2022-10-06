Терюшков: «Я бы добавил крымские клубы в Первую лигу»

Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном вхождении команд из Крыма в чемпионат России.

Насколько я знаю, сейчас ситуация с включением крымских клубов сдвинулась с мертвой точки, создана рабочая группа. И я уверен, что со следующего года крымские и севастопольские клубы примут участие в нашем чемпионате — в Первой или Второй лиге. Я бы добавил их в Первую лигу с мораторием на вылет, расширил бы турнир до 22 команд.

Как добираться из Севастополя в Хабаровск? Слушайте, это второй вопрос. А как из Санкт-Петербурга в Хабаровск добираться? Ради большого футбола на территории Российской Федерации можно и потерпеть. Ничего страшного, мне кажется. Но сейчас пока рано говорить, сперва должны быть какие-то решения.