Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Терюшков: «Я бы добавил крымские клубы в Первую лигу»

вчера, 19:41

Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном вхождении команд из Крыма в чемпионат России.

Насколько я знаю, сейчас ситуация с включением крымских клубов сдвинулась с мертвой точки, создана рабочая группа. И я уверен, что со следующего года крымские и севастопольские клубы примут участие в нашем чемпионате — в Первой или Второй лиге. Я бы добавил их в Первую лигу с мораторием на вылет, расширил бы турнир до 22 команд.

Как добираться из Севастополя в Хабаровск? Слушайте, это второй вопрос. А как из Санкт-Петербурга в Хабаровск добираться? Ради большого футбола на территории Российской Федерации можно и потерпеть. Ничего страшного, мне кажется. Но сейчас пока рано говорить, сперва должны быть какие-то решения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юран: «Слуцкому нужно уйти из „Рубина“, чтобы перезагрузиться»
Сегодня, 18:52
Мостовой считает, что «Ростов» и «Краснодар» сыграют вничью
Сегодня, 18:28
Нигматуллин: «Развиваю свои диджейские навыки, регулярно выступаю в Майами»
Сегодня, 18:16
Д. Билялетдинов: «За „Локомотив“ в матче с „Сочи“ тревожно»
Сегодня, 17:46
Б. Игнатьев: «Я верю в Лёню Слуцкого!»
Сегодня, 16:59
Бояринцев сравнил Абаскаля с предыдущими тренерами «Спартака»
Сегодня, 16:44
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 