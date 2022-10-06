Колыванов: «Шансы в матче ЦСКА — „Динамо“ равны».

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА.
Думаю, что шансы в этом матче у обоих соперников равные, несмотря на последние неудачи динамовцев. Все равно подбор футболистов у «Динамо» хороший. ЦСКА тоже порой колбасит то в одну, то в другую сторону. В РПЛ в принципе все, кроме «Зенита», периодически теряют очки. ЦСКА, может быть, чуточку предпочтительнее выглядит, но там тоже имеются определенные проблемы.
У многих команд нет стабильности. У «Динамо» была команда, потом несколько человек уехало, молодежь где‑то затерялась. Про Арсена Захаряна писали, что уедет или нет. Тоже не лучший сезон проводит.
Какой игры ожидаю? Всегда хочется, чтобы играли в красивый и открытый футбол, так, чтобы на чужой половине поля прессинговали, атаковали. «Динамо», к сожалению, перестало так играть. Они больше от обороны, на контратаке. У команды нет сейчас той искры, что была раньше. Они как‑то играют с опаской, с боязнью, а потом вдруг провал — понеслось.
Хочется, чтобы «Динамо» выиграло. Буду надеяться, что добьются хорошего результата, но придется непросто.
Незнаю по каким критериям сделал такие выводы Игорь Колыванов , но разве только что как бывший игрок Динамо. Но исходя из определённой логики и статистики, команда гостей Динамо на выезде выиграла всего один матч, и то это было в самом начале сезона. А разрыв между ЦСКА и Динамо состовляет уже семь очков, а сыграно всего одиннадцать туров . ЦСКА находится на второй строчки турнирной таблице, а Динамо на восьмой. Тем более что ЦСКА в домашних матчах сыграла пять матчей и во всех одержала победы. И ещё имеет классную разницу забитых 17 , а пропущенных всего 4 мяча. Исходя из выше изложенного, делаю вывод, что у Динамо шансов на положительный исход в этом матче примерно равен = 0 . Чистая математика. Хотя и в математических расчётах бывают ошибки или исключения из правил. И только время расставит всё по местам. И пусть победит сильнейший, ЦСКА ! Самое главное чтобы без травм и показали красивый футбол ⚽️ ! Всем Добра !
Незнаю по каким критериям сделал такие выводы Игорь Колыванов , но разве только что как бывший игрок Динамо. Но исходя из определённой логики и статистики, команда гостей Динамо на выезде выиграла всего один матч, и то это было в самом начале сезона. А разрыв между ЦСКА и Динамо состовляет уже семь очков, а сыграно всего одиннадцать туров . ЦСКА находится на второй строчки турнирной таблице, а Динамо на восьмой. Тем более что ЦСКА в домашних матчах сыграла пять матчей и во всех одержала победы. И ещё имеет классную разницу забитых 17 , а пропущенных всего 4 мяча. Исходя из выше изложенного, делаю вывод, что у Динамо шансов на положительный исход в этом матче примерно равен = 0 . Чистая математика. Хотя и в математических расчётах бывают ошибки или исключения из правил. И только время расставит всё по местам. И пусть победит сильнейший, ЦСКА ! Самое главное чтобы без травм и показали красивый футбол ⚽️ ! Всем Добра !