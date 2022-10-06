Юран считает, что Сафонову стоит переходить только в европейский клуб

Бывший тренер «Химок» поделился мнением о том, стоит ли вратарю покидать «Краснодар».

Сложно сказать, перерос ли Сафонов «Краснодар». У краснодарского клуба всегда ставятся максимальные задачи, и Матвею комфортно в клубе, он играет в воротах там на протяжении многих лет. Если брать большее, то, естественно, надо переходить в какой-то европейский клуб, а не в другой клуб РПЛ .