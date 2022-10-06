Юран считает, что Сафонову стоит переходить только в европейский клуб

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, стоит ли вратарю Матвею Сафонову покидать «Краснодар».
Сложно сказать, перерос ли Сафонов «Краснодар». У краснодарского клуба всегда ставятся максимальные задачи, и Матвею комфортно в клубе, он играет в воротах там на протяжении многих лет. Если брать большее, то, естественно, надо переходить в какой-то европейский клуб, а не в другой клуб РПЛ.
Сейчас любому российскому игроку будет весьма сложно перейти в какой либо топ чемпионат европы и это не по спортивным причинам. Но я думаю, Сафонов пригодился бы некоторым клубам. Вчера в матче ЛЧ между Лейпцигом и Селтиком, основной вратарь "быков" получил серьезную травму, и выбыл на длительный срок, его место занял запаснов кипер, который отыграл хорошо,но опыта у него совсем мало. Вот тут Матвей бы мог пригодиться. Или же возьмем Аякс, там суммарный возраст двух вратарей привышает 70 лет....и молодой талантливый вратарь очень бы пригодился Амстердамцам.
Сейчас любому российскому игроку будет весьма сложно перейти в какой либо топ чемпионат европы и это не по спортивным причинам. Но я думаю, Сафонов пригодился бы некоторым клубам. Вчера в матче ЛЧ между Лейпцигом и Селтиком, основной вратарь "быков" получил серьезную травму, и выбыл на длительный срок, его место занял запаснов кипер, который отыграл хорошо,но опыта у него совсем мало. Вот тут Матвей бы мог пригодиться. Или же возьмем Аякс, там суммарный возраст двух вратарей привышает 70 лет....и молодой талантливый вратарь очень бы пригодился Амстердамцам.