Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Юран считает, что Сафонову стоит переходить только в европейский клуб

вчера, 22:25

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, стоит ли вратарю Матвею Сафонову покидать «Краснодар».

Сложно сказать, перерос ли Сафонов «Краснодар». У краснодарского клуба всегда ставятся максимальные задачи, и Матвею комфортно в клубе, он играет в воротах там на протяжении многих лет. Если брать большее, то, естественно, надо переходить в какой-то европейский клуб, а не в другой клуб РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юран: «Слуцкому нужно уйти из „Рубина“, чтобы перезагрузиться»
Сегодня, 18:52
Мостовой считает, что «Ростов» и «Краснодар» сыграют вничью
Сегодня, 18:28
Нигматуллин: «Развиваю свои диджейские навыки, регулярно выступаю в Майами»
Сегодня, 18:16
Д. Билялетдинов: «За „Локомотив“ в матче с „Сочи“ тревожно»
Сегодня, 17:46
Б. Игнатьев: «Я верю в Лёню Слуцкого!»
Сегодня, 16:59
Бояринцев сравнил Абаскаля с предыдущими тренерами «Спартака»
Сегодня, 16:44
Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 10:28
Постойте, какой Аякс, какой, нафиг, Лейпциг? Я не хочу, чтобы из страны уезжали лучшие. Хочу болеть за свою команду и знать, пусть и умозрительно пока, что она не хуже, а то и лучше, чем это вот всё.
DaslerU
DaslerU
вчера в 23:30
А если ему поставят условие, типа не согласиться, осудить, отказаться, сами знаете от чего, всё равно переходить?
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:19
Согласен с Юраном. Да, Зенит сейчас сильнейший клуб в РПЛ, и такой вратарь как Матвей им бы точно пригодился бы, но вот какой смысл для самого Сафонова переходить в Зенит если все равно выступления ограничатся только матчами в РПЛ
Сейчас любому российскому игроку будет весьма сложно перейти в какой либо топ чемпионат европы и это не по спортивным причинам. Но я думаю, Сафонов пригодился бы некоторым клубам. Вчера в матче ЛЧ между Лейпцигом и Селтиком, основной вратарь "быков" получил серьезную травму, и выбыл на длительный срок, его место занял запаснов кипер, который отыграл хорошо,но опыта у него совсем мало. Вот тут Матвей бы мог пригодиться. Или же возьмем Аякс, там суммарный возраст двух вратарей привышает 70 лет....и молодой талантливый вратарь очень бы пригодился Амстердамцам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:27
Сейчас это подобно фантастики.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 