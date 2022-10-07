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Американский миллиардер в ближайшее время купит «Борнмут»

вчера, 10:53

«Борнмут» в ближайшее время сменит владельца.

Американский миллиардер Билл Фоули в ближайшие дни официально станет полноправным владельцем «вишенок». Фоули также владеет клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Стоимость сделки составит 120 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба в течение 11 лет был Максим Дёмин. Фоули является председателем Fidelity National Financial, крупной страховой компании США, его состояние оценивается в 1 миллиард долларов.

На данный момент «Борнмут» занимает 13-е место в АПЛ (9 очков).

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:00
Челси,уже купили,еле плетется!!
alexgurzan
alexgurzan ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 11:44
Учитываются комментарии в материалах, в течение 8 часов после публикации.
Новости были вчера в 23:51 и 23:58, а Ваши комментарии в 8:12 и 8:15, уже спустя 8+ часов, поэтому и не начислили очки за них.
sv_1969
sv_1969 ответ 8ypy79htdh33 (раскрыть)
вчера в 11:22
Ага и клуб как МЮ в долгах будет. Такая практика у них
alexgurzan
alexgurzan ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 11:21
Будем разбираться, ждите ответ в теге.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:03
Разорится он на этом клубе.
8ypy79htdh33
8ypy79htdh33
вчера в 11:03
Финансирование явно улучшится
ОПС
ОПС ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 10:58
Добрый! Написал два комента, а баллы не зачислились.Писал первый раз в этот день.
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