Американский миллиардер в ближайшее время купит «Борнмут»

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вчера, 10:53

«Борнмут» в ближайшее время сменит владельца.

Американский миллиардер Билл Фоули в ближайшие дни официально станет полноправным владельцем «вишенок». Фоули также владеет клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Стоимость сделки составит 120 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба в течение 11 лет был Максим Дёмин. Фоули является председателем Fidelity National Financial, крупной страховой компании США , его состояние оценивается в 1 миллиард долларов.