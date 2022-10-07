Американский миллиардер в ближайшее время купит «Борнмут»

«Борнмут» в ближайшее время сменит владельца.
Американский миллиардер Билл Фоули в ближайшие дни официально станет полноправным владельцем «вишенок». Фоули также владеет клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Стоимость сделки составит 120 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба в течение 11 лет был Максим Дёмин. Фоули является председателем Fidelity National Financial, крупной страховой компании США, его состояние оценивается в 1 миллиард долларов.
На данный момент «Борнмут» занимает 13-е место в АПЛ (9 очков).
Новости были вчера в 23:51 и 23:58, а Ваши комментарии в 8:12 и 8:15, уже спустя 8+ часов, поэтому и не начислили очки за них.
Новости были вчера в 23:51 и 23:58, а Ваши комментарии в 8:12 и 8:15, уже спустя 8+ часов, поэтому и не начислили очки за них.