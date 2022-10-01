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Владельцы «Челси» пытались купить «Лион»

вчера, 10:58

Новые владельцы «Челси» пытались приобрести французский «Лион», но эти усилия не увенчались успехом.

В конце сентября руководство лондонского клуба подавало официальную заявку на покупку лионского клуба, но она не была принята. Консорциум, который стоит во главе «аристократов», планирует создать «мультиклубную» сеть, подобную Red Bull и City Group.

Один из совладельцев «Челси» Тодд Боэли поручил это задание своему партнеру и ассистенту Тому Глику. Стремление к созданию сети клубов может привести консорциум в Португалию, Бразилию и Бельгию. «Сантос» хотел влиться в эту группу, но лондонцы отказали в этом.

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Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 13:12
даааа достался нам владелец
Р.А вернитееее его)))
qq9by6r3knhz
qq9by6r3knhz
вчера в 11:12
скоро футбол погубят вот такие дельцы...
Гость
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