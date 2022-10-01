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Идову подтвердил, что в «Химках» есть задолженность по зарплате

вчера, 20:41

Защитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал информацию о том, что в подмосковном клубе существует задолженность по зарплате перед футболистами.

Я в России с 2010‑го. У меня только в «Локомотиве» не было задержек. Я к этому привык. Я занимаюсь только футбольными вопросами. Это не моя кухня. Эти моменты мы обсуждали в команде в рабочей обстановке. К концу сентября обещали начать закрывать задержки.

Не будет ли у меня проблем в клубе из‑за того, что я сказал, что выплат не было с июля? Меня спросили — я ответил. Я думаю, в этом нет ничего такого. Мы сами это не выносили. Нам не говорили молчать про это. В СМИ появилась информация, нам задают вопросы, я отвечаю. Мы не поднимали бунт. Все работают, все выкладываются.

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Брулин
Брулин
вчера в 20:44
В Химках происходит Терюшковщина - денег на зарплаты нет, одни долги, зато руководство жирует, кричит лозунги и устраивает такие акции. И вот что бы такой условный "Терюшков" не возглавил - везде при его главенстве будет так. Денег нет, но вы держитесь...
Гость
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