Идову подтвердил, что в «Химках» есть задолженность по зарплате

Защитник «Химок» прокомментировал информацию о том, что в подмосковном клубе существует задолженность по зарплате перед футболистами.

Я в России с 2010‑го. У меня только в «Локомотиве» не было задержек. Я к этому привык. Я занимаюсь только футбольными вопросами. Это не моя кухня. Эти моменты мы обсуждали в команде в рабочей обстановке. К концу сентября обещали начать закрывать задержки.