Идову подтвердил, что в «Химках» есть задолженность по зарплате

Защитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал информацию о том, что в подмосковном клубе существует задолженность по зарплате перед футболистами.
Я в России с 2010‑го. У меня только в «Локомотиве» не было задержек. Я к этому привык. Я занимаюсь только футбольными вопросами. Это не моя кухня. Эти моменты мы обсуждали в команде в рабочей обстановке. К концу сентября обещали начать закрывать задержки.
Не будет ли у меня проблем в клубе из‑за того, что я сказал, что выплат не было с июля? Меня спросили — я ответил. Я думаю, в этом нет ничего такого. Мы сами это не выносили. Нам не говорили молчать про это. В СМИ появилась информация, нам задают вопросы, я отвечаю. Мы не поднимали бунт. Все работают, все выкладываются.