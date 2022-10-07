Талалаев: «Сегодня футбол – очень наукоёмкая индустрия»

Бывший тренер «Ахмата» считает, что футбол — главный вид спорта в мире.

Сегодня футбол – очень наукоемкая индустрия. Самым главным его потребителем всегда будет оставаться зритель. И ни один робот не сможет передать то удовольствие, с которым любители футбола на следующее утро после матча будут обсуждать перипетии игры, в том числе ошибки футболистов и судей. Это именно то, что позволяет людям испытывать эмоции. И выплескивать их по ходу матча.

Да, мы иногда обижаемся на реплики болельщиков, когда что-то не получается на поле. Но с годами ты начинаешь понимать, что именно ради этого мы и занимаемся этой профессией, футболом. Мы дарим людям эмоции. И это является самой главной наградой.

Недаром футбол является спортом номер один. Он самый демократичный. В него играют все. К тому же это один из немногих видов спорта, который развивает сразу два полушария мозга – и творческое, и логическое. Поэтому я убежден, что футбол будет оставаться самым популярным спортом, вызывающим такие яркие эмоции.

Вспомните хотя бы чемпионат мира 2018 года в России. Как он феерично прошел, как выступила наша сборная. За что нужно похвалить тренерский штаб команды во главе со Станиславом Черчесовым. И руководство нашего футбола. Даже Олимпийские игры по масштабности народного интереса не сравнятся с ним.