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Талалаев: «Сегодня футбол – очень наукоёмкая индустрия»

вчера, 14:33

Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев считает, что футбол — главный вид спорта в мире.

Сегодня футбол – очень наукоемкая индустрия. Самым главным его потребителем всегда будет оставаться зритель. И ни один робот не сможет передать то удовольствие, с которым любители футбола на следующее утро после матча будут обсуждать перипетии игры, в том числе ошибки футболистов и судей. Это именно то, что позволяет людям испытывать эмоции. И выплескивать их по ходу матча.

Да, мы иногда обижаемся на реплики болельщиков, когда что-то не получается на поле. Но с годами ты начинаешь понимать, что именно ради этого мы и занимаемся этой профессией, футболом. Мы дарим людям эмоции. И это является самой главной наградой.

Недаром футбол является спортом номер один. Он самый демократичный. В него играют все. К тому же это один из немногих видов спорта, который развивает сразу два полушария мозга – и творческое, и логическое. Поэтому я убежден, что футбол будет оставаться самым популярным спортом, вызывающим такие яркие эмоции.

Вспомните хотя бы чемпионат мира 2018 года в России. Как он феерично прошел, как выступила наша сборная. За что нужно похвалить тренерский штаб команды во главе со Станиславом Черчесовым. И руководство нашего футбола. Даже Олимпийские игры по масштабности народного интереса не сравнятся с ним.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:14
Это -не индустрия,балбес. ТОже мне,нашёл область народного хозяйства.Это шоу на спорте.И вид деятельности,где отмываются большие деньги,изымаемые из карманов налогоплательщиков.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:56
Все правильно сказал Талалаев, и про удовольствие, и про эмоции. Если бы в футболе было всё гладко - это не было бы так привлекательно. И нам свами не было бы что обсуждать и о чем спорить. Ну а кто хочет тишины и спокойствия - есть много других видов спорта - художественная гимнастика, синхронное плавание, шахматы тоже нормально.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:09
Футбол - двигатель отечественной науки!
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vqtqtnx5u2jq
вчера в 14:38
А еще это большая коммерция которая мешает футболу...
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