Деменко: «„Динамо“ потихоньку налаживает свою игру».

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».
Обе команды имеют примерно равные шансы на успех, но ЦСКА сейчас, конечно, смотрится посимпатичнее. Уверен, что «Динамо» даст бой завтра, ведь это дерби.
Как оцениваю тренерскую работу Йокановича? Конечно, на главную роль всегда выходят результаты. Йокановичу нужно время, у него наверняка тоже есть какие-то проблемы с адаптацией. Впрочем, если бы «Динамо» не проиграло «Ахмату» и «Зениту», то позиции этого тренера выглядели бы увереннее. Серия из нескольких побед может изменить отношение болельщиков к Йокановичу. «Динамо», на мой взгляд, потихоньку налаживает свою игру. Интересно, как сейчас будет выглядеть команда, ведь такие сложные периоды могут закалить и сделать футболистов сильнее. Менять тренера «Динамо» не нужно сейчас, пусть Йоканович доработает этот год, а затем уже руководство будет делать промежуточные выводы.
Интересная логическая цепочка у Деменко . В последних трёх играх команда под руководством Йокановича потерпела поражения . А в игре с Ахматом и кубковом матче с Оренбургов вообще имела в середине второго тайма преимущество в составе, так как игроки команды соперников получили красные карточки. И Динамо не смогли воспользоваться этим преимуществом, да и команды не являются лидерами чемпионата. И где тогда это налаживание игры Динамо, увидел Деменко ??? На мой субъективный взгляд, наоборот происходит раздрайв в действиях команды, связки которые давали результат во времена Шварца, просто разрушены . Невижу ни одного хода Йокановича в составах на игру , ни в тактике, которая бы давала положительный результат. А ведь состав у Динамо довольно боевой, хорошая молодёжь, которая давала результат , а игроки были признанными почти в каждом матче, лучшими в турах. А сейчас этого всего не видно и близко , как и не видно налаживание о котором говорит Деменко. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Динамикам в любом случае пожелаю только Удачи. И пусть действительно найдут быстрее свою игру.
Всем Добра !
Интересная логическая цепочка у Деменко . В последних трёх играх команда под руководством Йокановича потерпела поражения . А в игре с Ахматом и кубковом матче с Оренбургов вообще имела в середине второго тайма преимущество в составе, так как игроки команды соперников получили красные карточки. И Динамо не смогли воспользоваться этим преимуществом, да и команды не являются лидерами чемпионата. И где тогда это налаживание игры Динамо, увидел Деменко ??? На мой субъективный взгляд, наоборот происходит раздрайв в действиях команды, связки которые давали результат во времена Шварца, просто разрушены . Невижу ни одного хода Йокановича в составах на игру , ни в тактике, которая бы давала положительный результат. А ведь состав у Динамо довольно боевой, хорошая молодёжь, которая давала результат , а игроки были признанными почти в каждом матче, лучшими в турах. А сейчас этого всего не видно и близко , как и не видно налаживание о котором говорит Деменко. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Динамикам в любом случае пожелаю только Удачи. И пусть действительно найдут быстрее свою игру.
Всем Добра !