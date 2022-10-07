Деменко: «„Динамо“ потихоньку налаживает свою игру».

Экс-игрок сборной России поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Обе команды имеют примерно равные шансы на успех, но ЦСКА сейчас, конечно, смотрится посимпатичнее. Уверен, что «Динамо» даст бой завтра, ведь это дерби.

Как оцениваю тренерскую работу Йокановича? Конечно, на главную роль всегда выходят результаты. Йокановичу нужно время, у него наверняка тоже есть какие-то проблемы с адаптацией. Впрочем, если бы «Динамо» не проиграло «Ахмату» и «Зениту», то позиции этого тренера выглядели бы увереннее. Серия из нескольких побед может изменить отношение болельщиков к Йокановичу. «Динамо», на мой взгляд, потихоньку налаживает свою игру. Интересно, как сейчас будет выглядеть команда, ведь такие сложные периоды могут закалить и сделать футболистов сильнее. Менять тренера «Динамо» не нужно сейчас, пусть Йоканович доработает этот год, а затем уже руководство будет делать промежуточные выводы.