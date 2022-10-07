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Деменко: «„Динамо“ потихоньку налаживает свою игру»

вчера, 14:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Обе команды имеют примерно равные шансы на успех, но ЦСКА сейчас, конечно, смотрится посимпатичнее. Уверен, что «Динамо» даст бой завтра, ведь это дерби.

Как оцениваю тренерскую работу Йокановича? Конечно, на главную роль всегда выходят результаты. Йокановичу нужно время, у него наверняка тоже есть какие-то проблемы с адаптацией. Впрочем, если бы «Динамо» не проиграло «Ахмату» и «Зениту», то позиции этого тренера выглядели бы увереннее. Серия из нескольких побед может изменить отношение болельщиков к Йокановичу. «Динамо», на мой взгляд, потихоньку налаживает свою игру. Интересно, как сейчас будет выглядеть команда, ведь такие сложные периоды могут закалить и сделать футболистов сильнее. Менять тренера «Динамо» не нужно сейчас, пусть Йоканович доработает этот год, а затем уже руководство будет делать промежуточные выводы.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Игорь, уже уход одного только Шиманськи означает крушение всех связок, потому что он и есть связующее звено- он дирижёр. Когда ты говоришь, что уход остальных игроков ничего не значит- это большая ошибка, так как одна команда- это общий организм. Сердце не может существовать без крови, печень без других органов и тд и тп. Я критиковал шварца, потому что видел и помнил его бездарную работу в Майнце. И сейчас, работая в Герте, он тоже не блещет. Человек работая в Динамо всё проиграл. Ты говоришь, что молодые не выдержали. Но ведь молодых то было только двое- Заха и Тюкавин, остальные, достаточно опытные футболисты. Фомин, Лесовой- они были основными игроками в Уфе и Туле. Так может всетаки всё дело в тренере? Ладно, Дружище, всех тебе благ, а главное- здоровья!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:38
Я же тебе не говорил и не говорю , что ты каждый матч Динамо при Шварце писал про него своё недовольство. А это значит ты тоже повторялся , и это так было.
Теперь по поводу того что Йоканович разбил связки. Те кто ушёл, кроме Шиманьского , не были видущими игроками . И на их место взяли других . Но ключевые роли как играли Фомин , Захарян и Тюкавин, так и остались в команде. А он именно вот этиу тройку и заигрывает в разных сочетаниях . Вот из-за этого и упал атакующий потенциал команды и то что именно они и перестали забивать столько, сколько забивали когда играли вместе при Шварце . И восьмое место это доказывают мои слова. А Гагнидзе и Норманн , это очень хорошее усиление для Динамо. И даже несмотря на это команда при Йокановиче совсем не впечетляет. Ну вот как-то так. Вообщем у нас у каждого есть своё мнение и видение ситуации. А Динамо я действительно желаю Удачи. И чем больше таких команд как Динамо, Крылья Советов, со своим почерком, тем интереснее смотреть футбол ⚽️.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
Привет, Игорь.
Игорь, из игнора я тебя вывел.
Игорь, будь любезен, ответь пожалуйста на один вопрос. Вот ты часто пишешь, что Йоканович нарушил все связки созданные шварцем. А теперь, внимание, вопрос: как мог Йоканович нарушить связки шварца, если после его ухода, команду покинули 7 человек, и еще четверо пришли в Динамо? Физически- это невозможно!!! Другое дело, если бы остались все те, кто был при шварце, играл у него и наигрывал эти связки. Вместе с ушедшими игроками исчезли и связки, а те, кто пришли в команду- понятия про эти мифические связки не имеют....
Ironigor
Ironigor ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 21:00, ред.
Capral , доброго времени суток.

У Динамо есть парни которые всё равно играют и бьются за команду, не взирая на то кто на данный момент времени является тренером. И пожелания мои искренние, потому как я болею за красивый футбол. И не важно что Динамо играет с моей любимой командой. Всегда хочется наблюдать за качественным , захватывающим зрелищем на поле . Футбол, это шоу . И оно должно приносить удовольствие, независимо от итогового счёта на табло. А когда оно в конце матча бывает в пользу твоей команды, то это в двойное приятно. Как-то так, на мой субъективный взгляд.
lotsman
lotsman
вчера в 17:48
Потихоньку дойдут до конца чемпионата, так и не наладив. Надо не потихоньку, в корне менять и налаживать.
Capral
Capral
вчера в 17:42, ред.
Игорь, ты повторяешься. Уже всем понятно- что шварц величайший тренер всех времен и народов, а Йоканович- самый заурядный наставник. За пожелание удачной игры, спасибо. Только я сомневаюсь, что пожелание это- искреннее.... Да и осуществиться оно вряд ли может, учитывая нынешнее состояние Динамо.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:27
Соглашусь на сто процентов. Хотел написать примерно тоже самое, но нет смысла повторяться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:47, ред.
Деменко: «„Динамо“ потихоньку налаживает свою игру».
Интересная логическая цепочка у Деменко . В последних трёх играх команда под руководством Йокановича потерпела поражения . А в игре с Ахматом и кубковом матче с Оренбургов вообще имела в середине второго тайма преимущество в составе, так как игроки команды соперников получили красные карточки. И Динамо не смогли воспользоваться этим преимуществом, да и команды не являются лидерами чемпионата. И где тогда это налаживание игры Динамо, увидел Деменко ??? На мой субъективный взгляд, наоборот происходит раздрайв в действиях команды, связки которые давали результат во времена Шварца, просто разрушены . Невижу ни одного хода Йокановича в составах на игру , ни в тактике, которая бы давала положительный результат. А ведь состав у Динамо довольно боевой, хорошая молодёжь, которая давала результат , а игроки были признанными почти в каждом матче, лучшими в турах. А сейчас этого всего не видно и близко , как и не видно налаживание о котором говорит Деменко. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Динамикам в любом случае пожелаю только Удачи. И пусть действительно найдут быстрее свою игру.
Всем Добра !
mz8p9n3xdaw2
mz8p9n3xdaw2
вчера в 14:05
Как-то очень потихоньку
Гость
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