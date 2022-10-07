Пономарёв: «У динамовцев какой-то разброс и шатания»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящей игре «армейцев» с «Динамо» в 12-м туре РПЛ.
ЦСКА победит, команда идет на подъеме, у «армейцев» практически уже нет слабых мест. Отмечу Чалова, парень встрепенулся, пора уже ему быть мужиком на поле, это радует. Он много работает над собой и это дает плоды.
Мне нравится, что футболисты ЦСКА стараются действовать нестандартно, их действия порой сложно предугадать. Наши все футболисты играют по принципу «кого вижу, тому и отдаю пас». «Армейцы» же стараются играть непредсказуемо. Это очень важно.
У динамовцев какой-то разброс и шатания. Взять того же Захаряна, парень талантливый, но его захвалили! Ему нужно вправить мозги сейчас, а то Арсен уже и с судьями начинает спорить и немного вызывающе вести себя. Да, это талант, но пока он ничего не достиг. Оборона «Динамо» мне не нравится, иногда даже жалко на нее смотреть. Далеко отпускают игроков соперника, так играть нельзя. Думаю, что ЦСКА справится с ними, мяча два должны забить. «Динамо» проиграло уже три матча подряд, если считать и поединки на Кубок, вот будет и четвертое поражение.