Пономарёв: «У динамовцев какой-то разброс и шатания»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящей игре «армейцев» с «Динамо» в 12-м туре РПЛ .

ЦСКА победит, команда идет на подъеме, у «армейцев» практически уже нет слабых мест. Отмечу Чалова, парень встрепенулся, пора уже ему быть мужиком на поле, это радует. Он много работает над собой и это дает плоды.

Мне нравится, что футболисты ЦСКА стараются действовать нестандартно, их действия порой сложно предугадать. Наши все футболисты играют по принципу «кого вижу, тому и отдаю пас». «Армейцы» же стараются играть непредсказуемо. Это очень важно.