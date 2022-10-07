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Новиков: «„Лужники“ — это центральная арена страны»

вчера, 14:20

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков высказался об идее проводить финал Кубка России в «Лужниках» каждый год на постоянной основе.

Во времена СССР финалы Кубка по футболу всегда проводились в «Лужниках». Я считаю, что это было бы правильным решением. «Лужники» — это не просто чье-то поле, это центральная арена страны. «Лужники» прошли реконструкцию, такие матчи стали бы большим праздником для зрителей.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:15
Лужники - это Лужа, не более того. Как и Москва -то город, где сидят правители страны, и потому туда стекается 87% денег со всей России, что и позволят москвичам свысока поглядывать на обкрадываемую ею периферию.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:28
Спасибо за напоминание,но если уж РФС ДОГОВАРИВАЕТСЯ с кем-то,то эта арена принадлежит совсем не государству и футбольному союзу страны.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:50, ред.
Новиков забыл добавить, что такие матчи стали праздниками для МОСКОВСКИХ зрителей. И все последние новости по этой теме основываются на высказываниях бывших игроков московских команд.

Понятно, что для болельщиков и игроков например Ростовского СКА победа над Спартаком в 1981 году была огромным и незабываемым праздником, и для них неважно где проходил этот матч - важна сама победа, потому что она ЕДИНСТВЕННАЯ.

А вот если спросить болельщиков и бывших игроков Донецкого Шахтера, которые восемь раз играли в финалах и ни разу в Донецке, или хотя бы в Киеве или Харькове, и у кого был бы праздник в 1986, если бы финал с Торпедо игрался бы не в Москве? Конечно, когда любимая команда побеждает - это праздник, но хочется чтобы этот праздник был для зрителей не только в Москве, но и в других городах.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:31
Уж слишком большая она для нашего чемпионата.
wds2vm8xm76b
wds2vm8xm76b
вчера в 15:05
Спасибо, Кэп, а то все уже измучились теряться в догадках!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:31
Правильно сказал.
Гость
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