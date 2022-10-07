Новиков: «„Лужники“ — это центральная арена страны»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков высказался об идее проводить финал Кубка России в «Лужниках» каждый год на постоянной основе.
Во времена СССР финалы Кубка по футболу всегда проводились в «Лужниках». Я считаю, что это было бы правильным решением. «Лужники» — это не просто чье-то поле, это центральная арена страны. «Лужники» прошли реконструкцию, такие матчи стали бы большим праздником для зрителей.
Понятно, что для болельщиков и игроков например Ростовского СКА победа над Спартаком в 1981 году была огромным и незабываемым праздником, и для них неважно где проходил этот матч - важна сама победа, потому что она ЕДИНСТВЕННАЯ.
А вот если спросить болельщиков и бывших игроков Донецкого Шахтера, которые восемь раз играли в финалах и ни разу в Донецке, или хотя бы в Киеве или Харькове, и у кого был бы праздник в 1986, если бы финал с Торпедо игрался бы не в Москве? Конечно, когда любимая команда побеждает - это праздник, но хочется чтобы этот праздник был для зрителей не только в Москве, но и в других городах.
Понятно, что для болельщиков и игроков например Ростовского СКА победа над Спартаком в 1981 году была огромным и незабываемым праздником, и для них неважно где проходил этот матч - важна сама победа, потому что она ЕДИНСТВЕННАЯ.
А вот если спросить болельщиков и бывших игроков Донецкого Шахтера, которые восемь раз играли в финалах и ни разу в Донецке, или хотя бы в Киеве или Харькове, и у кого был бы праздник в 1986, если бы финал с Торпедо игрался бы не в Москве? Конечно, когда любимая команда побеждает - это праздник, но хочется чтобы этот праздник был для зрителей не только в Москве, но и в других городах.