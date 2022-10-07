Новиков: «„Лужники“ — это центральная арена страны»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков высказался об идее проводить финал Кубка России в «Лужниках» каждый год на постоянной основе.

Во времена СССР финалы Кубка по футболу всегда проводились в «Лужниках». Я считаю, что это было бы правильным решением. «Лужники» — это не просто чье-то поле, это центральная арена страны. «Лужники» прошли реконструкцию, такие матчи стали бы большим праздником для зрителей.