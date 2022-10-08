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Клопп: «Нуньес сам себе внушил, что находится под давлением»

вчера, 08:34

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результативность нападающего Дарвина Нуньеса, который забил 2 гола в 8 играх текущего сезона.

Мне кажется, он сам себе внушил, что находится под давлением, или что-то вроде того. Ему надо успокоиться, на поле он действует необычно. Его реализация на тренировках восхищает, это нужно видеть. Но во время матчей он немного спешит, он должен по максимуму использовать свои способности и действовать хладнокровно в опасных эпизодах. Все остальное у него в порядке.

Мне нравится его манера двигаться, у него это получается хорошо и естественно. У нас раньше такого не было. Это здорово, у него все получится.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:09
когда вся команда на спаде Дарвину трудно показывать свой лучший футбол
Sadjon
Sadjon
вчера в 11:56
Адаптируется и начнёт забивать.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:33
Нуньес скоро начнёт забивать,я сон видел !😜
Elliada
Elliada
вчера в 10:29
В проблемах Ливерпуля виноват прежде всего Клопп. Он, как тренер, принял несколько неправильных решений, которые отражаются на результатах.
Баобаб
Баобаб
вчера в 09:44
Второй Кэрролл.
Бoрат
Бoрат
вчера в 09:30
По итогам сезона Ливерпуль попадет максимум в лигу конференции
Вот там Нуньес и успокоится
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:06
Типа, слабонервный?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:46
Значит слишком слаб он
92pxb4e6xarb
92pxb4e6xarb
вчера в 08:42
Так раскодируй его
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