Клопп: «Нуньес сам себе внушил, что находится под давлением»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил результативность нападающего , который забил 2 гола в 8 играх текущего сезона.

Мне кажется, он сам себе внушил, что находится под давлением, или что-то вроде того. Ему надо успокоиться, на поле он действует необычно. Его реализация на тренировках восхищает, это нужно видеть. Но во время матчей он немного спешит, он должен по максимуму использовать свои способности и действовать хладнокровно в опасных эпизодах. Все остальное у него в порядке.

Мне нравится его манера двигаться, у него это получается хорошо и естественно. У нас раньше такого не было. Это здорово, у него все получится.