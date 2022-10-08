Неймар: «Чтобы выиграть Лигу чемпионов, мы обязаны трудиться на совесть»

Нападающий ПСЖ высказался о том, что необходимо для победы в Лиге чемпионов.

На данный момент я чувствую себя более разносторонним футболистом. Я умею защищаться, атаковать и забивать голы, отдавать голевые передачи – все что угодно. Да, я не лучший защитник. Но я прилагаю немалые усилия, чтобы помочь партнерам по команде.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда обязана трудиться на совесть, чтобы не пропускать голы и не давать пространства сопернику. Полагаю, это вполне нормально. Здорово, что мы это видим сейчас, ибо это помогает готовиться к решающим играм.