Неймар: «Чтобы выиграть Лигу чемпионов, мы обязаны трудиться на совесть»

Нападающий ПСЖ Неймар высказался о том, что необходимо для победы в Лиге чемпионов.
На данный момент я чувствую себя более разносторонним футболистом. Я умею защищаться, атаковать и забивать голы, отдавать голевые передачи – все что угодно. Да, я не лучший защитник. Но я прилагаю немалые усилия, чтобы помочь партнерам по команде.
Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда обязана трудиться на совесть, чтобы не пропускать голы и не давать пространства сопернику. Полагаю, это вполне нормально. Здорово, что мы это видим сейчас, ибо это помогает готовиться к решающим играм.
- умерить эгоизм Мбаппе
- избежать травм
- чтобы достались легкие соперники в плей-офф, как Ливерпулю в прошлом сезоне
- удача
- умерить эгоизм Мбаппе
- избежать травм
- чтобы достались легкие соперники в плей-офф, как Ливерпулю в прошлом сезоне
- удача
Вы обыкновенный колхоз миллионер им. Эйфелевой башни !) Как говорил сам Эйфель , - просто трёхсот метровая башня .
Вы обыкновенный колхоз миллионер им. Эйфелевой башни !) Как говорил сам Эйфель , - просто трёхсот метровая башня .
Будем наблюдать, что нам еще остается.
Будем наблюдать, что нам еще остается.