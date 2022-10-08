Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Неймар: «Чтобы выиграть Лигу чемпионов, мы обязаны трудиться на совесть»

вчера, 09:08

Нападающий ПСЖ Неймар высказался о том, что необходимо для победы в Лиге чемпионов.

На данный момент я чувствую себя более разносторонним футболистом. Я умею защищаться, атаковать и забивать голы, отдавать голевые передачи – все что угодно. Да, я не лучший защитник. Но я прилагаю немалые усилия, чтобы помочь партнерам по команде.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда обязана трудиться на совесть, чтобы не пропускать голы и не давать пространства сопернику. Полагаю, это вполне нормально. Здорово, что мы это видим сейчас, ибо это помогает готовиться к решающим играм.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ  Неймар
Перевод с leparisien.fr
Диего Коста: «Мне пришлось уйти из „Челси“ из-за Конте»
Сегодня, 09:56
Кварацхелия назвал своих кумиров. Это бывшие игроки «Реала»
Сегодня, 08:44
Хави назвал Де Йонга незаменимым игроком «Барселоны»
Вчера, 17:28
Скоулз считает, что Роналду сможет забить «Эвертону»
Вчера, 16:23
Кель: «Я бы не хотел, чтобы у арбитра в матче была главная роль»
Вчера, 15:41
Лапорта рассказал о минусах Суперлиги
Вчера, 15:21
Сортировать
Все комментарии
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 14:52
Прошлый сезон Мбаппе вытащил оба матча с Реалом,но месси обделался в очередной раз,и не забил пенку.Итого: Реал вышел победителем.
амурец
амурец
вчера в 13:59
с Месси это не реально
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:47
Правильно,но надо хорошо поработать всей команде.
Elliada
Elliada
вчера в 10:40
Чтобы победить, нужно:

- умерить эгоизм Мбаппе
- избежать травм
- чтобы достались легкие соперники в плей-офф, как Ливерпулю в прошлом сезоне
- удача
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:21, ред.
вы сперва Бенфику хоть обыграйте!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:15, ред.
Этого никогда не случится.
Вы обыкновенный колхоз миллионер им. Эйфелевой башни !) Как говорил сам Эйфель , - просто трёхсот метровая башня .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:35
Псж никогда не возьмёт ЛЧ, это искуственно созданный клуб из "звёзд" очень любящих бабло.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:16
Интересно , чем закончится очередной поход за ЛЧ звездного ПСЖ?!? Состав конечно у ПСЖ впечатляет, вот только достойных соперников в чемпионате у них нет, а это может сыграть с командой злую шутку. Трудно будет играть в полную силу , если весь сезон команда играет в пол ноги.
Будем наблюдать, что нам еще остается.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:10
Посмотрим кто в итоге выиграет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 