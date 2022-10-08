Горемыки Семака. От Бакаева и Кассьерры зависит серия «Зенита» без поражений в РПЛ

1665215137

вчера, 10:45

Петербуржцы хотят повторить рекорд «Арсенала».

Вероятно, «Зенит» умостился на первом месте в РПЛ до конца сезона. Нужно придумывать, чем себя занять, пока на подмостках будут готовить праздничный концерт в честь пятого подряд титула. Семаку в августе задали вопрос о поисках дополнительной мотивации для футболистов:

Золотой сезон без поражений? Нам далеко до Венгера. Должны отталкиваться от своей игры.

Забавно, что Сергей Богданович сказал, что далеко до Венгера, а не до «Арсенала». Говорил от своего имени, мыслишка о повторении рекорда Арсена – сезоне без поражений в чемпионате, проскакивала. Были близки несколько раз. Надо было затолкать по голу «Локомотиву» и «Уфе», не вышло. Дальше мешали «Динамо» и «Рубин».

Весной осчастливили «Пари НН» в последнем туре, а до этого уступали «Сочи» и «Арсеналу». После поражений в Кубке в Самаре и Москве судьба сезона без больших неудач в РПЛ зависит от качества работы резерва и тех, кто играет реже. Основа с Венделом, Барриосом, Малкомом и Ловреном объективно сильнее всех в лиге.

Матео Кассьерра

Теперь понятно, почему парня не забрали в «Бенфику» или «Порту». Разглядели то, что не поняли скауты «Зенита» и Семак. Федотов знал, как выжать максимум из игры колумбийца, но теперь основной форвард команды – Сергеев перебрался в старт уже после неудач Матео, в ужасной форме. Но если в Воронеже удачно выйдет на замену, то может вернуться. Форвардам проще, у «Зенита» полно соперников, которые на голову слабее. А пока слаб нападающий – ассистировал, но без голов в РПЛ после 16 ударов.

Зелимхан Бакаев

Кавазашвили заявил, что через год Бакаев будет основным в «Зените». Если уйдут ключевые бразильцы – разумеется. Но с конкуренцией перебежчик из «Спартака» вообще не нужен команде. Как вингер слабее, чем Малком, Мостовой, Клаудиньо и даже Мантуан, ведь Бакаев не очень быстрый футболист. Как диспетчер не подходит, чистой «десятки» в схемах Семака нет. За треть сезона сыграл 260 минут в РПЛ , а это меньше, чем у Сутормина.

Александр Ерохин

Обидно, что на лавке. Ерохин – футболист тонкий, думающий, чувствующий. Вместо основы в приличной команде, но без доступа к вечному источнику чемпионских титулов, Ерохин к 32 годам – возраст, когда можно играть много, превратился в вечного запасного. После семи выходов на замену Александр отходил в сумме 58 минут. Классный футболист, но если так далеко пойдет, то лучше найти новый клуб. Конечно, в «Зените» уютно, но Ерохин из джокера с 7 голами за сезон в РПЛ превратился в футболиста третьего состава. Даже в Кубке не играет.

Нуралы Алип

«Зениту» показалось мало четырех центральных защитников. Взяли Родригао, и сравнение с бразильцем не в пользу Алипа. Если Чистяков проигрывает конкуренцию Ловрену – вице-чемпиону мира и финалисту Лиги чемпионов, то молодой казах уступает парню из «Сочи». Алип провел в РПЛ 46 минут, но если в конце сезона на пути к чемпионату без поражений именно Нуралы доверят место в основе, то вратарю нужно будет переживать за сохранность собственных ворот. Алип – странный легионер.

Арсен Адамов

Можете спросить у Новосельцева, насколько легко развить карьеру, если перешел в «Зенит», но не закрепился. В «Урале» Адамов смотрелся классно, в команде Семака даже не четвертый в очереди, ведь Сантос легко сыграет в паре с Ловреном, если понадобится, такое уже было в прошлом. Арсену немного лет, может через трансфер выбраться из-под завала на лавке чемпионов. Но время уходит, а у Семака нет причин доверять Арсену больше.

Данил Круговой

Выдал крутой отрезок, когда Сантосу пришлось искать место в центре, поскольку Круговой заслуживал позицию слева в защите. Но теперь у Данила семь выходов на замену, суммарно сыграл жалкие 79 минут. За такое время себя невозможно показать. Если Мостовой летом искал себе новый клуб, а теперь в основе, то его коллега по флангу сидит под одним из самых стабильных игроков РПЛ последних лет. Надежда лишь на отъезд Сантоса?

Алексей Сутормин

Сутормину всего двадцать восемь лет. В его возрасте футболисты играют в основе. Одногодки Алексея — Стерлинг, Бернарду Силва, Робертсон и Бруну Фернандеш. А если кто-то на скамейке, как Депай, то хотя бы форма такая, что не стыдно в основу сборной поставить. Сутормин – пример середняка, который усердно работал, расширил диапазон, играл всюду. Но пока даже статуса Кузяева у Алексея в «Зените» нет. Обидно, ведь игрок с голевым чутьем и с резкостью действий.

Иван

В РПЛ бразильский голкипер не сыграл ни минуты. После травмы Одоевского в воротах оказался ветеран Кержаков. Вратарь стал частью удачной операции по сколачиванию состояния для парочки бразильских футбольных агентов. Но когда Куарежма в воротах в Кубке, то результаты так себе. Не привозил жестко, но если в конце сезона придет его очередь в РПЛ , то отсутствие синхронности в обороне может навредить. Да и зачем «Зениту» иностранный вратарь на лавке? Семаку в РПЛ выгоднее российский вратарь.

Дмитрий Чистяков

От намеков на место в сборной России до глубокого запаса «Зенита» — Чистякова не видели на поле в РПЛ давным-давно, а когда его выпускают в Кубке, то результаты против «Крыльев Советов» и «Спартака» говорят сами за себя. Не будет Чистякова в основе «Зенита» в этом сезоне, если Ловрен и Родригао не решат зимой уехать из РПЛ . Дмитрий объективно не готов лучше, не подходит для укрепления защиты. Без него как основного пропустили всего 4 мяча в 11 играх. Интересно, как сыграют в Воронеже, ведь «Факел» умеет огрызаться.

Клаудиньо

Странно видеть одного из лучших игроков на ярком отрезке прошлого сезона в такой компании? Так все просто, Клаудиньо может оказаться таким же футболистом, как Кассьерра. Сначала он поработал на «зачетку», а потом, как подобает ленивому студенту, остыл и успокоился, пытается выехать на классе, как Малком делал в «Зените» очень долго до этого сезона. Клаудиньо проиграл Мостовому борьбу за место в основе на левом фланге в атаке. И хотя по классу круче всех в списке, его возвращение на пик формы не удивит вообще, но сомнения закрались. Возможно, Клаудиньо не нравится, что Семак предлагает ему пахать в борьбе и играть в середине поля – Барриосу не нравилось в центре защиты, Венделу поначалу хотелось меньше работать без мяча.

Из таких мелочей складывается отношение футболиста. Малком, пока мечтал о быстром возвращении в топ-5. тоже смотрелся вяло, а Клаудиньо пока не определился. То паспорт запросит, то ведомости о футбольной жизни в Лиссабоне копит. Странный игрок, очень сильный, но понятно, почему сначала достался «Зениту», а не сразу команде из плей-офф Лиги чемпионов. Если Вендел, Барриос и Сантос – знаковые фигуры, то Клаудиньо начал капризничать. Возможно, ему пора посидеть на лавке, пока Мостовой будет слева в атаке, а умница Кузяев в середине с Барриосом и Венделом.