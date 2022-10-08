«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и возглавил таблицу АПЛ

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вчера, 18:59

«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в рамках десятого тура АПЛ со счётом 4:0.

В первом тайме отличились Жоау Канселу и Фил Фоден, во втором - Рияд Марез и Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» благодаря этой победе поднялся на первое место в таблице, «Саутгемптон» — 16-й.