«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и возглавил таблицу АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в рамках десятого тура АПЛ со счётом 4:0.
В первом тайме отличились Жоау Канселу и Фил Фоден, во втором - Рияд Марез и Эрлинг Холанд.
«Манчестер Сити» благодаря этой победе поднялся на первое место в таблице, «Саутгемптон» — 16-й.
Можно сиотреть на огонь, воду, как люди работают и...на игру МС. МС такими темпами играть в обороне разучатся....:)))
Ну а так что, уверенную и вполне заслуженную победу одержали подопечные Гвардиолы, которые забили по два гола в каждом из таймов и не оставили "святым" никаких шансов. Очередным забитым мячом отметился Холанн, который мог и еще забивать, но не особо везло сегодня норвежцу. Саутгемптон же провел провальный матч. Если что, то гости ни разу в створ так и не пробили. В составе "святых" отметить хочется Салису и Перро, а у хозяев лучшими были де Брейне, Фоден и Канселу. Смотрите хороший футбол!
Можно сиотреть на огонь, воду, как люди работают и...на игру МС. МС такими темпами играть в обороне разучатся....:)))
Ну а так что, уверенную и вполне заслуженную победу одержали подопечные Гвардиолы, которые забили по два гола в каждом из таймов и не оставили "святым" никаких шансов. Очередным забитым мячом отметился Холанн, который мог и еще забивать, но не особо везло сегодня норвежцу. Саутгемптон же провел провальный матч. Если что, то гости ни разу в створ так и не пробили. В составе "святых" отметить хочется Салису и Перро, а у хозяев лучшими были де Брейне, Фоден и Канселу. Смотрите хороший футбол!