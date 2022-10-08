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«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и возглавил таблицу АПЛ

вчера, 18:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в рамках десятого тура АПЛ со счётом 4:0.

В первом тайме отличились Жоау Канселу и Фил Фоден, во втором - Рияд Марез и Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» благодаря этой победе поднялся на первое место в таблице, «Саутгемптон» — 16-й.

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Все комментарии
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 22:18
Клопп ЛЧ и два серебра, гвардиола с мс пока 0 трофеев ЛЧ.
Бoрат
Бoрат ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:04
Золотые слова
Думаю нужна показательная порка
Разгром
Чтобы клоп ни сейчас ни по весне даже не заикался о каких то квадруплах, титулах и других своих фантазиях
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:22
Главные фавориты на АПЛ
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:34
Похоже Холанда выгнали !
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:32
Холанд специально много не забивал , что бы снять подозрения!
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 19:35
Пока все еще 0 в графе ЛЧ за 100 лет истории клуба…
Elliada
Elliada
вчера в 19:31
Сити не остановить. Следующая жертва - Ливерпуль
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 19:30
думал холанд мбаппе новые месси роналду,но лягушонок сам себя закопал,а норвежец сейчас считаю лучший и самый дорогой
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:28
Зря они Холанда купили,ожидали в каждой игре хек трик и вот тебе на провал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:27
это не удивительно!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:27
Это тот случай когда и всевышний не поможет...
shlomo
shlomo
вчера в 19:08
Нет хет трика? Матч Холанд провалил...даа, Холанд уже не тот....:)))

Можно сиотреть на огонь, воду, как люди работают и...на игру МС. МС такими темпами играть в обороне разучатся....:)))

Ну а так что, уверенную и вполне заслуженную победу одержали подопечные Гвардиолы, которые забили по два гола в каждом из таймов и не оставили "святым" никаких шансов. Очередным забитым мячом отметился Холанн, который мог и еще забивать, но не особо везло сегодня норвежцу. Саутгемптон же провел провальный матч. Если что, то гости ни разу в створ так и не пробили. В составе "святых" отметить хочется Салису и Перро, а у хозяев лучшими были де Брейне, Фоден и Канселу. Смотрите хороший футбол!
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 19:06
Миллиарды потрачены не зря.ЛЧ не видать,но главное апл есть))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:03
За Холандом уже выехали с наручниками и кляпом?
Гость
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