ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби

ЦСКА на своём поле сыграл вничью 1:1 с «Динамо» в рамках 12-го тура РПЛ.
Хозяева поля забили быстрый гол, уже на 12-й минуте навес с правого фланга от Константина Кучаева замкнул Виллиан Роша, но на 44-й минуте счёт после ошибки Кирилла Набабкина сравнял Фёдор Смолов.
Во втором тайме команды не забивали.
ЦСКА идёт на 2-м месте (24 очка), «Динамо» (17 очков) — 8-е.
Парни- певцы конечно те ещё, но их работа всё же в другом..)
Ролик позитивный, приятный, дружелюбный, создал настроение обеим сторонам. Получился показательный пример того, как можно обходиться
без взаимных выпадов, а матч сыграть боевой и зрелищный..
Впрочем- об игре.
Коники отработали попредпочтительнее, конечно.
И в передачах были точнее, и впереди интереснее, и моментов имели много.
Но и мы, в отличие от последних туров, моргом сегодня не выглядели.
В целом, на фоне уже сложившейся и вполне грозной конницы, мы смотрелись достойно.
В середине второго тайма нас практически смяли и казалось, что не выстоим.
Кони навалились не на шутку, имели кучу моментов, а уж как не забил Гайч-
вообще непонятно.
Однако выстояли, а позже и сами могли забивать (Тюкавин, Грулёв)..
Нельзя не заметить, что троица динамовских новичков-легов, представляющих
собой в совокупности полновесную интригу текущего состава команды, работают по-разному..
Если Нгамалё и Даса хоть как-то стараются влиться в коллектив, по-крайней мере на поле, и пусть медленно, но осваиваются, то Норманн разочаровывает конкретно.
У последнего понтов много, игры гораздо меньше, взаимопонимания с партнёрами ещё меньше.
Зато ломается в каждом матче от дуновения ветерка, а сегодня вывихнул плечо.
Это какой должен быть плечевой сустав, чтобы его просто так вот взять, да и
вывихнуть на ровном месте (!), тряпочный что ли?
В целом же дерби удалось, коням спасибо за игру, а команде- за прерывание
унылой серии поражений.
Команда пока нестабильна, но нестабильность всё же лучше морга..))
Парни- певцы конечно те ещё, но их работа всё же в другом..)
Ролик позитивный, приятный, дружелюбный, создал настроение обеим сторонам. Получился показательный пример того, как можно обходиться
без взаимных выпадов, а матч сыграть боевой и зрелищный..
Впрочем- об игре.
Коники отработали попредпочтительнее, конечно.
И в передачах были точнее, и впереди интереснее, и моментов имели много.
Но и мы, в отличие от последних туров, моргом сегодня не выглядели.
В целом, на фоне уже сложившейся и вполне грозной конницы, мы смотрелись достойно.
В середине второго тайма нас практически смяли и казалось, что не выстоим.
Кони навалились не на шутку, имели кучу моментов, а уж как не забил Гайч-
вообще непонятно.
Однако выстояли, а позже и сами могли забивать (Тюкавин, Грулёв)..
Нельзя не заметить, что троица динамовских новичков-легов, представляющих
собой в совокупности полновесную интригу текущего состава команды, работают по-разному..
Если Нгамалё и Даса хоть как-то стараются влиться в коллектив, по-крайней мере на поле, и пусть медленно, но осваиваются, то Норманн разочаровывает конкретно.
У последнего понтов много, игры гораздо меньше, взаимопонимания с партнёрами ещё меньше.
Зато ломается в каждом матче от дуновения ветерка, а сегодня вывихнул плечо.
Это какой должен быть плечевой сустав, чтобы его просто так вот взять, да и
вывихнуть на ровном месте (!), тряпочный что ли?
В целом же дерби удалось, коням спасибо за игру, а команде- за прерывание
унылой серии поражений.
Команда пока нестабильна, но нестабильность всё же лучше морга..))