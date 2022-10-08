Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби

вчера, 18:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА на своём поле сыграл вничью 1:1 с «Динамо» в рамках 12-го тура РПЛ.

Хозяева поля забили быстрый гол, уже на 12-й минуте навес с правого фланга от Константина Кучаева замкнул Виллиан Роша, но на 44-й минуте счёт после ошибки Кирилла Набабкина сравнял Фёдор Смолов.

Во втором тайме команды не забивали.

ЦСКА идёт на 2-м месте (24 очка), «Динамо» (17 очков) — 8-е.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Торпедо» и «Пари НН» разошлись миром в 12-м туре РПЛ
Сегодня, 18:38
«Оренбург» на своём поле обыграл «Ахмат»
Сегодня, 18:34
Лидирующая в Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе»
Сегодня, 18:06
Дубли Соболева и Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Крылья Советов»
Сегодня, 16:03
«Монако» в гостях обыграло «Монпелье». Головин провёл на поле весь матч
Сегодня, 15:53
«Торино» сыграло вничью с «Эмполи». Миранчука заменили во втором тайме
Сегодня, 15:26
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:29
Внимательность - не ваш конёк.
Следующий тур, а не матч.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:40
Спартак-Крылья ??
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:14
Красивому футболу- однозначно!!!
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:12
Красивому футболу - это самое лучшее!)
Ну а мы с цска выясним, кто сильнее или распишем мировую.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:10
Спасибо! Принимается!!!
Я тоже, хотел бы посмотреть на Динамо Йокановича весной. А пока- надо много работать.... Да, Спартак-ЦСКА это круто! Даже не знаю, кому предпочтение отдать....
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:05
Хороший результат для вас, поздравляю!
Но, видимо, если Йокановича всё же оставят, его команду мы увидим не раньше весны. Сейчас вам главное очки набирать.

Ну а нам в следующем туре с конями играть)
Должно быть горячо и огненно - дерби другими не бывают!
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:56
Я молился на эту ничью, и для меня- она равнозначна победе!!!
makkie
makkie
вчера в 20:48
Эх, не удалось посмотреть матч.
Но счёту удивлён - предполагал, что в домашнем матче цска одержит хоть минимальную, но победу. Однако поздравляю Динамо с ничьей. В их ситуации она как глоток свежего воздуха.

Ждём дерби всея Руси в следующем туре!
112910415
112910415
вчера в 20:29
ЦСКА был, конечно, ближе к победе !
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56
В данном случае я нейтральный болельщик, но десять моментов у ЦСКА мог бы насчитать также, как и ты.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:53, ред.
75? Не многовато ли? А какже моменты Смолова, Тюкавина, Грулева?
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:52
Опять все играют за Зенит!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:45
Вообще то у Факела в Воронеже кроме Спартака никто не выиграл!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:41
Ну ладно Зенит там на чужбине играл...
Этим то чего в своём городе не выигрывается...
Страшно представить что с ними Факел в Воронеже может сделать...)))
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:40
Процентов на 75.
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:25
Ну если его за сентябрь признали лучшим игроком ЦСКА ,считай что он октябрь провалит это сто пудов , знаем его натуру-проходили , лучи славы уже пропитали его мозг .
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 19:25
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 19:16, ред.
    А насколько больше? Скажитите пожалуйста.
    Dinamo
    Dinamo
    вчера в 19:16
    Важная психологическая ничья!

    В атаке много суеты, но индивидуальные действия Грулёва и Тюкавина могли принести 3 очка, хоть на победу мы и не наиграли.
    В обороне происходит какой-то ужас, Даса раз за разом не добегал, у ЦЗ откровенно очень слабый уровень для игр с таким соперником.
    Все 3 последние приобретения... прямо скажем... спорные.
    Но наДеюсь добавят.

    В общем, пороть горячку сейчас не нужно. Дать сербу шанс до паузы, а там уже объективно оценивать пройденный этап его работы и ближайшие перспективы.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:10
    Игра неиспользованных моментов. Но ЦСКА по моментам должен был забивать намного больше, чем Динамо.
    Capral
    Capral ответ isamsn (раскрыть)
    вчера в 19:03
    А в 1-м тайме, у одного только Смолова были два момента. Но не забил.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:02
    Хотите чтоб соперник терял очки , продайте им Чалова.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 19:02
    ЦСКА минимум 3 года должен был забить до моментов возникших у. Динамо в конце матча. Хорошо что в итоге не проиграли. Тут тренеру нужно детально разбирать голевые моменты.
    доктоР7
    доктоР7
    вчера в 18:59
    У Набабкина второй привоз в сезоне, если память не изменяет. Старый конь борозду не..., а стоп.
    Futurista
    Futurista ответ Izmar (раскрыть)
    вчера в 18:55
    Учитывая что Зенит потерял сегодня 2 очка, завтра одна московская команда может к Зениту приблизиться, а от ЦСКА отдалиться)...
    Capral
    Capral
    вчера в 18:53
    Нет у Динамо организации игры. Если у Федотова всё ясно и понятно, то у Йокановича с этим проблемы, пока, во всяком случае. Толковая девочка на МАТЧ ПРЕМЬЕР. Молодец, всё по делу говорила и признала- сегодня небольшой прогресс в игре Динамо был. Защита конечно полный мрак. Ну и набрали конечно много лишних людей. Судейство спорное, признаю. По моментам, у армейцев больше, но не намного, у нас тоже были. Ну чтож, ничья, которая нам очень нужна. Проигрывать сегодня- просто не имели права.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 18:51
    Хороший результат, хоть и не для всех!
    морозз
    морозз
    вчера в 18:51
    Очень хорошая динамичная игра с массой неиспользованных, сто процентных моментов !
    pomor45
    pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 18:50
    Наоборот бывает гораздо чаще, чем залетает. Крупный счёт случается при совпадении в одной игре: у одного соперника залетает всё, а у другого - наоборот.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 18:50
    Добрый вечер.

    Комментарий был удалён и бан был выдан по следующей причине - комментарий не по теме в хэштеге существующем для того чтобы работники сайта могли быстро исправлять ошибки найденные пользователями.

    В Вашем комментарии было про связанное, но не было указания ошибки, такие комментарии мы обязаны из этого хэштега удалять ввиду особенностей его роли и функционирования.

    Всего Вам доброго.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     