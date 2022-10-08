ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби

1665242766

вчера, 18:26

ЦСКА на своём поле сыграл вничью 1:1 с «Динамо» в рамках 12-го тура РПЛ .

Хозяева поля забили быстрый гол, уже на 12-й минуте навес с правого фланга от Константина Кучаева замкнул Виллиан Роша, но на 44-й минуте счёт после ошибки Кирилла Набабкина сравнял Фёдор Смолов.

Во втором тайме команды не забивали.