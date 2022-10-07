«Урал» обыграл «Химки» в первом матче 12-го тура РПЛ

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вчера, 19:24

«Урал» обыграл «Химки» (2:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов, а на 63-й минуте полузащитник Лазар Ранджелович удвоил преимущество команды из Екатеринбурга. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Химок» Илья Кухарчук отыграл один мяч.