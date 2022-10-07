«Урал» обыграл «Химки» в первом матче 12-го тура РПЛ

«Урал» обыграл «Химки» (2:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов, а на 63-й минуте полузащитник Лазар Ранджелович удвоил преимущество команды из Екатеринбурга. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Химок» Илья Кухарчук отыграл один мяч.
«Урал» идёт на 12-м месте в РПЛ (10 очков), «Химки» занимают 15-е место (8 очков).
5 побед в 8-ми последних официальных матчах - добротный результат....
Удачи Уралу и Гончаренко !!!!!!
5 побед в 8-ми последних официальных матчах - добротный результат....
Удачи Уралу и Гончаренко !!!!!!
2-1-1 с Юраном, ничья с абсолютным лидером чемпионата.
0-1-7 без Юрана.
2-1-1 с Юраном, ничья с абсолютным лидером чемпионата.
0-1-7 без Юрана.
Пусть спокойно работает в среде, где нет стресса, шумихи и лишней публичности. Иначе у Вити нервишки шалят и он смешит людей.
Пусть спокойно работает в среде, где нет стресса, шумихи и лишней публичности. Иначе у Вити нервишки шалят и он смешит людей.
Я думаю, если в РПЛ останутся ЦСКА, Спартак и Динамо,а остальные три вылетят, то никто сильно не расстроится
Я думаю, если в РПЛ останутся ЦСКА, Спартак и Динамо,а остальные три вылетят, то никто сильно не расстроится
С. Гогниев не спасёт ситуацию.
С. Гогниев не спасёт ситуацию.