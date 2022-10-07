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«Урал» обыграл «Химки» в первом матче 12-го тура РПЛ

вчера, 19:24
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Урал» обыграл «Химки» (2:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов, а на 63-й минуте полузащитник Лазар Ранджелович удвоил преимущество команды из Екатеринбурга. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Химок» Илья Кухарчук отыграл один мяч.

«Урал» идёт на 12-м месте в РПЛ (10 очков), «Химки» занимают 15-е место (8 очков).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:24
Кто бы что ни говорил...но..
5 побед в 8-ми последних официальных матчах - добротный результат....

Удачи Уралу и Гончаренко !!!!!!
dok66
dok66
вчера в 22:59
Наконец то Урал начал возрождаться . С Победой !
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:50
Ожидаемая победа Урала. С Гончаренко команда обретает всё большую уверенность и показывает всё более качественный футбол.
Izmar
Izmar
вчера в 21:51
Урал с победой!
Dinamo
Dinamo
вчера в 21:31
Наверно, это самое логичное увольнение тренера в истории РПЛ.

2-1-1 с Юраном, ничья с абсолютным лидером чемпионата.

0-1-7 без Юрана.
Бoрат
Бoрат ответ старина (раскрыть)
вчера в 21:16
Воистину воскресе
makkie
makkie
вчера в 21:15
Вот он уровень Ганчаренко - ФК Урал.
Пусть спокойно работает в среде, где нет стресса, шумихи и лишней публичности. Иначе у Вити нервишки шалят и он смешит людей.
Бoрат
Бoрат ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:15
В точку
Я думаю, если в РПЛ останутся ЦСКА, Спартак и Динамо,а остальные три вылетят, то никто сильно не расстроится
adekvat
adekvat
вчера в 20:55
Химки как и локо х.. страдают.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:50, ред.
Угроза вылета - только обостряет борьбу за "тёплое место". А с другой стороны - Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо, Химки, Торпедо - не многовато-ли команд РПЛ для Москвы? Россия-то размером побольше будет ...!
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:28
Другого не ждали
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:24
Ну,вот и место Гончаренко,молодец!!!
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:16
Верной дорогой, уверенным шагом.
112910415
112910415
вчера в 20:14
порадуемся за Урал !
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:13
Он же учил: "Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука." В команде явный бардак.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Насчет пирога и сапожника- это круто!!! Казалось бы, после Писарева, пора и за ум взяться. Но нет, тенденция к идиотизму продолжилась в лице нового главного тренера....
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:50
Я думаю скоро гонца зашлют к Юрану с челобитной и Химки спасут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
Таким образом, можно со всей определенностью констатировать, что тандем депутата Терюшкова и бизнесмена Садыгова преуспел в реализации плана вылета Химок из РПЛ в ФНЛ, а в перспективе, возможно и ниже. Правильно писал классик "Беда когда пироги печь начнет сапожник, а сапоги тачать пирожник"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:37
Предполагаемый рывок)
старина
старина
вчера в 19:30
Наверно это справедливо.В Химках прям беда,Урал воскрес
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:29
Жаль ФК Химки, уверенной тропой идут к вылету из ПЛ.
С. Гогниев не спасёт ситуацию.
Capral
Capral
вчера в 19:28
Комментировать игру нет смысла. Конечно, играй сегодня Бикфалви, счет мог быть и крупнее. И еще: тот, кто говорит, что с этим составом Химок ничего нельзя добиться- лукавит. Юран работал и довольно неплохо. Уверен, вернись он сейчас, и команда заиграла бы снова.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
Невезение, и как с этим бороться.
Gahi
Gahi
вчера в 19:26
Можно сказать и так, что в этом упорном матче "Bet Boom" победил "Fonbet".
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