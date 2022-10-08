«Факел» и «Зенит» сыграли вничью

«Факел» и «Зенит» не выявили победителя в матче 12-го тура РПЛ (1:1).
Счет открыли хозяева — отличился Георгий Гонгадзе на 12-й минуте. Ответный гол забил Малком на 28-й.
После матча воронежцы занимают 13-е место (10 очков). «Сине-бело-голубые» лидируют в таблице чемпионата России (30 пунктов).
Первое, и самое непонятное - это Кассьерра на острие атаки. Как можно, зная что соперник будет играть от обороны, очень плотно и организовано, выставлять нулевого форварда.
Ну и второе решение, вернее, отсутствие этого решения - замены. Как можно повлиять на изменение игры, делая замены на 82 минуте, неужели до этого Семака устраивала игра того же Кассьерры или Клаудиньо.
Эти решения, на мой взгляд, были решающими, определяющими результат матча.
Что касается Факела, то бесспорно команда проявила бойцовские качества, заслужила ничейный результат. Но в целом, воронежцем не стоит сильно обольщаться от этого результата, и от предыдущих матчей в целом.
Как я сказал до этого, игроки проявляют бойцовские качества, но этого недостаточно - надо играть в футбол. А вот игровых, футбольных качеств у воронежцев маловато.
И пришедший исправлять ситуацию Пятибратов пошел по проверенному, но малоперспективному пути - автобус в штрафную, отбил подальше, беги быстрее.
Неудивительно, что по такой игре только стандарты и выручают Факел. А результат, конечно, пришел - четыре матча без поражений, это круто, а то что из них три без побед, и то что команда как была в зоне вылета, так и осталась - это не важно. Пока не важно, но потом, когда станет важно, будет поздно.
Первое, и самое непонятное - это Кассьерра на острие атаки. Как можно, зная что соперник будет играть от обороны, очень плотно и организовано, выставлять нулевого форварда.
Ну и второе решение, вернее, отсутствие этого решения - замены. Как можно повлиять на изменение игры, делая замены на 82 минуте, неужели до этого Семака устраивала игра того же Кассьерры или Клаудиньо.
Эти решения, на мой взгляд, были решающими, определяющими результат матча.
Что касается Факела, то бесспорно команда проявила бойцовские качества, заслужила ничейный результат. Но в целом, воронежцем не стоит сильно обольщаться от этого результата, и от предыдущих матчей в целом.
Как я сказал до этого, игроки проявляют бойцовские качества, но этого недостаточно - надо играть в футбол. А вот игровых, футбольных качеств у воронежцев маловато.
И пришедший исправлять ситуацию Пятибратов пошел по проверенному, но малоперспективному пути - автобус в штрафную, отбил подальше, беги быстрее.
Неудивительно, что по такой игре только стандарты и выручают Факел. А результат, конечно, пришел - четыре матча без поражений, это круто, а то что из них три без побед, и то что команда как была в зоне вылета, так и осталась - это не важно. Пока не важно, но потом, когда станет важно, будет поздно.
Понятно что дальше ему (Пятибратову ) надо безусловно брать очки у конкурентов , но это будет тяжело сделать обладая таким составом . У тех же Химок с Уралом состав стоит более двадцатки ( 20,68 и 21,65 млн соответственно) !Вот и получается что автобус и бойцовские качества это единственное на данный момент , за счет чего Факел может брать очки!
Понятно что дальше ему (Пятибратову ) надо безусловно брать очки у конкурентов , но это будет тяжело сделать обладая таким составом . У тех же Химок с Уралом состав стоит более двадцатки ( 20,68 и 21,65 млн соответственно) !Вот и получается что автобус и бойцовские качества это единственное на данный момент , за счет чего Факел может брать очки!
А считать ценники в футболе - это бесполезное дело.
А считать ценники в футболе - это бесполезное дело.