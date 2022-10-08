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«Факел» и «Зенит» сыграли вничью

вчера, 15:56
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Факел» и «Зенит» не выявили победителя в матче 12-го тура РПЛ (1:1).

Счет открыли хозяева — отличился Георгий Гонгадзе на 12-й минуте. Ответный гол забил Малком на 28-й.

После матча воронежцы занимают 13-е место (10 очков). «Сине-бело-голубые» лидируют в таблице чемпионата России (30 пунктов).

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:28
Стоит отдать должное факелу, бились. Для Зенита ничья которая не делает погоду в турнирной таблице
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:54
Поржал!Вот умеете поднять настроение))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:26
Прошло 12 туров....
12 туров подряд Зенит набирает очки !!!

Повторить такое в этом сезоне могут только МС,Наполи,Аталанта,Реал,Барса и ПСЖ......
Да и то навряд ли...
морозз
морозз ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 21:20
Добрый вечер дорогая! Зенит даже так играя оторвался уже на энное количество очков и это будет только по нарастающей! Так что Чемпион известен а вот за второе, третье место будет борьба!
Vredinka_online
Vredinka_online ответ морозз (раскрыть)
вчера в 21:14
Добрый вечер)) Рада, что Вы продолжаете в нас верить)
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Согласен. С этим у Зенита плоховато. На встречных курсах играют хорошо, с заборами и автобусами плохо.
Tostao
Tostao
вчера в 19:23
"Зенит", конечно же, снова станет чемпионом и Семак продолжит быть у руля, а вот если бы играли в еврокубках и в очередной (пятый?) раз не вышли из группы, тут Миллер мог бы уже не выдержать.
Т.е. Серёже с чисто финансовых и клубных регалий вполне комфортно, да и критики за европозор нет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:46
Отскочили питерские.....Малколм спас очко...))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:45
Хотелось бы услышать экспертное мнение спецов из СПБ по игре господина Клаудиньо после подписания золотого контракта.))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 18:34
А может алкогольный отходняк у местных бомжей?).
морозз
морозз
вчера в 18:28
Зенит спокойно, без паники идёт по чемпионскому графику…Семак наверное восхищен своим тренерским гением!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:15
Да больше скажу...приехали...и дерзко забрали 1 балл в чемпионскую копилку !!!!!!
LOpp
LOpp
вчера в 18:12
Молодцы зенитовцы!
Смогли сохранить очко.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:08
Пора бы уже научиться почаще дырку в заборе пробивать.
pomor45
pomor45
вчера в 18:06
Уже третья потеря очков с записным аутсайдером. "Молодцы", продолжайте задирать бразильские носики.
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:55
Я сам на матч не попал
Но сейчас , проезжая по улицам, видел много хмурых болельщиков
Странно, ничья с лидером и фаворитом всего чемпионата должна радовать
Может просто алкогольный отходняк у ребятишек
Брулин
Брулин
вчера в 17:19
Могут сказать что не на строились на слабый Факел.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:10
Интересно-интересно , а почему у Факела ОЧКИ, а у Зенита - ПУНКТЫ ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:05
Факел вырвал очко у Зенита. Все правильно тренерский штаб сделал и Тихонова слова сбылись. Играть в открытую, как любит Факел, с Зенитом, это выстрел в голову. Не попал бы в опалу Панибратов. Евсеев не даст соврать. С поздравлением Факел!
Семака осечка. Замены к концу матча напрягают мозг.
sv_1969
sv_1969 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:02
Не туда ответили! Ценники все равно показывают мастерство игроков! Никуда от этого не деться!
Аспект
Аспект
вчера в 16:57, ред.
Ай да "Факел", ай да молодец! Воронеж заслужил респект практически от всех болельщиков, независимо от их клубных предпочтений (топильцы политпроекта не в счет).
Andrei Galash
Andrei Galash ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:57
Я не в коем случае не критикую Пятибратова и не осуждаю за такой выбор. Это выбор тренера, команды, он принес результат, молодцы. Я же сказал, что Факел заслужил эту ничью. Но такой путь решения проблем (на мой взгляд, я вполне могу быть не прав) мне не нравится, он приведет к вылету Факела в пердив.
А считать ценники в футболе - это бесполезное дело.
Константин Белых
Константин Белых ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:55
В том то и дело-насыпали и все-мотивации у них ноль. Сейчас до последнего ГазМяс выдоят и куда нибудь в Португалию или Испанию дернут в своей сборной они не нужны так что скоро тупо заскучают и скиснут..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:53
Автобусники.Вся игра-"на вынос"
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 16:52
Зенит позор) Больше сказать нечего
sv_1969
sv_1969 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 16:52
Наверное мало насыпали денег уголькам! Вот и играют в пол ноги)))
Константин Белых
Константин Белых ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 16:48
А Клаудиньо только того и надо-контракт на 5 лет лямов на 6-7 и нет ЛЧ-зачем ему ноги ломать в Воронеже)) Тусы телочки бухлишко-вот о чем у него голова болит.. Как и у нулины Бакая променявшего футбол на бабки..
sv_1969
sv_1969 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 16:42
Извините конечно , а что мог сделать пришедший исправлять ситуацию Пятибратов в матче с соперником у которого состав дороже более чем в 16 раз , а точнее в 16, 453 . Ценник Факела - 9,53 млн , а Зенита 156,8 млн .
Понятно что дальше ему (Пятибратову ) надо безусловно брать очки у конкурентов , но это будет тяжело сделать обладая таким составом . У тех же Химок с Уралом состав стоит более двадцатки ( 20,68 и 21,65 млн соответственно) !Вот и получается что автобус и бойцовские качества это единственное на данный момент , за счет чего Факел может брать очки!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:31
Молодцы воронежцы!!!
112910415
112910415
вчера в 16:29
не всё коту масленица
Гость
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