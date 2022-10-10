Селюк: «Я уверен, что „Динамо“ не будет продавать Тюкавина»

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова представителя нападающего «Динамо» , который заявил, что его клиент может покинуть «бело-голубых», если не будет получать игровое время.

Я уверен, что «Динамо» не будет продавать Тюкавина. Константин – один из перспективнейших нападающих в России. Мне Константин нравится больше, чем Сергеев, например.

Проблема Тюкавина – приход Смолова в «Динамо». Федор перетягивает на себя одеяло, странно, что его постоянно ставят в основу, а команда играет все хуже и хуже.

Говорят, что Смолов забивает, а Тюкавин – нет. Когда ты выходишь в стартовом составе и играешь хотя бы по 60 минут, а не по 20, то… Посмотрел бы я, сколько Смолов забил бы за такое количество игрового времени.

Тюкавин – очень хороший футболист. Слова его агента пока лишь разговоры, это обычная ситуация. Думаю, что «Динамо» никуда его не отдаст, они понимают его ценность, как и Константин понимает, что ему в «Динамо» будет лучше всего.

Сразу после перехода Смолова в «Динамо», я сказал что Тюкавин будет получать мало игрового времени. Подписание Смолова – самая большая ошибка «Динамо». После его прихода команда пошла в пике. До его прихода была борьба с «Зенитом» за чемпионство, а затем команда начала свое падение.

Мне редко кто нравится из российских футболистов, но Тюкавин – это исключение. Думаю, что Константину нужно продлить договор с клубом, при условии, что они не будет продлевать контракт со Смоловым.