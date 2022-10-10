Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Селюк: «Я уверен, что „Динамо“ не будет продавать Тюкавина»

вчера, 15:58

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова представителя нападающего «Динамо» Константина Тюквина, который заявил, что его клиент может покинуть «бело-голубых», если не будет получать игровое время.

Я уверен, что «Динамо» не будет продавать Тюкавина. Константин – один из перспективнейших нападающих в России. Мне Константин нравится больше, чем Сергеев, например.

Проблема Тюкавина – приход Смолова в «Динамо». Федор перетягивает на себя одеяло, странно, что его постоянно ставят в основу, а команда играет все хуже и хуже.

Говорят, что Смолов забивает, а Тюкавин – нет. Когда ты выходишь в стартовом составе и играешь хотя бы по 60 минут, а не по 20, то… Посмотрел бы я, сколько Смолов забил бы за такое количество игрового времени.

Тюкавин – очень хороший футболист. Слова его агента пока лишь разговоры, это обычная ситуация. Думаю, что «Динамо» никуда его не отдаст, они понимают его ценность, как и Константин понимает, что ему в «Динамо» будет лучше всего.

Сразу после перехода Смолова в «Динамо», я сказал что Тюкавин будет получать мало игрового времени. Подписание Смолова – самая большая ошибка «Динамо». После его прихода команда пошла в пике. До его прихода была борьба с «Зенитом» за чемпионство, а затем команда начала свое падение.

Мне редко кто нравится из российских футболистов, но Тюкавин – это исключение. Думаю, что Константину нужно продлить договор с клубом, при условии, что они не будет продлевать контракт со Смоловым.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сенников: «Плутник доверился немецкой системе, всё выглядело перспективно»
Сегодня, 18:59
Канчельскис: «Галактионову в „Пари НН“ нужно отработать свой контракт»
Сегодня, 18:43
Баженов надеется, что «Локомотив» вернётся на высокий уровень
Сегодня, 18:36
«Удивлён по-спортивному». Мостовой — о Галактионове в «Локомотиве»
Сегодня, 17:18
Тарханов: «При Галактионове молодёжь „Локомотива“ будет прогрессировать»
Сегодня, 16:54
Колосков: «ЦСКА и „Спартак“ — равные команды»
Сегодня, 15:29
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:32
Я тебе даже лайк поставил!
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 17:29
Шварц виноват во всех грехах.
Capral
Capral
вчера в 16:22, ред.
Всему виной, тот г.....н, который сейчас в Герте, это он брал Смолова и именно при нем Тюка присел на лавку, и плотно. Динамо не играет хуже от того что Тюкавина нет в основе. Причин объективных много на которые Селюк демонстративно закрывает глаза. В СССР не было агентов, но от этого, футбол был только лучше и успешнее. Мне тоже нравится Тюкавин, но активность, он снизил еще весной, также, как и Захарян. Кто виновник, того, что пацаны, так ярко ворвавшиеся в футбол скисли? Ответ очевиден....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:17
Агенты это главное зло футбола во всём мире.
eqaa4jm8jxgc
eqaa4jm8jxgc
вчера в 16:06
А что, на него есть спрос?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:00
Его не так уж просто продать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 