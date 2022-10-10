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Гладилин: «„Спартак“ будет минимум в тройке»

вчера, 15:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

Обе команды старались играть в хороший футбол, и его показали. Качество исполнительского мастерства было выше у «Спартака». «Красно-белые» победили по игре.

Тактика «Крыльев» была рискованной? Нет, это не было риском (решение идти в атаку). «Крылья» все правильно делали. Им только на пользу пойдет, что они сыграли на выезде со «Спартаком» в атакующий футбол. Для такой молодой команды это только плюс. Им много удалось сегодня, проявили характер. Видна работа тренера, но им просто не хватило качества. Впрочем, из «Крыльев» каждый год забирают лидеров, а работать в таких условиях не так легко.

Хочется отметить Зиньковского, который сделал игру. После его выхода все изменилось. Физически Антон выглядит хорошо, просто Абаскаль выбрал такую схему, поэтому оставил Зиньковского в запасе. Но обе тактики работают сейчас у команды — и с двумя нападающими, и с одним.

У «Спартака» есть потенциал, с таким составом они должны бороться за чемпионство и, как минимум, быть в тройке.

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Все комментарии
311
311
вчера в 20:45
Твердо и чётко.
Сп62
Сп62 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 20:29
А у нас вся страна живёт одним днём.
ABir
ABir
вчера в 18:24
В тройке в этом сезоне Спартак железно должен быть!
vm3kms84ztj4
vm3kms84ztj4 ответ FruttyPups (раскрыть)
вчера в 17:23
Большое Вам человеческое спасибо!)
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:49
Вот так всегда
В одном матче повезёт, и сразу начинаются разговоры о чемпионство и призовых местах
Ну что за бред
Бoрат
Бoрат ответ u5qyqxp9kfvg (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Это просто в итальянском стиле написали фамилию Глади́ли
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:05
Такого игрока бы Спартаку, как Гладилин
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:26
А что сразу с таким составом не выиграть лигу чемпионов?
А да нас же не допустили, а так бы Спартак в финале разгромил бы МЮ, ПСЖ, Реал, Барсу, Баварию всех сразу оптом 10:0.
Вот, что значит разгромить дома команду с 11-го места 5:2.
FruttyPups
FruttyPups ответ u5qyqxp9kfvg (раскрыть)
вчера в 15:25
исправили.
u5qyqxp9kfvg
u5qyqxp9kfvg
вчера в 15:21
Гладили: «„Спартак“ будет минимум в тройке»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1331835/gladilin-valeriy 10.10.2022

Кого гладили?)
w2dr9dwm25xh
w2dr9dwm25xh
вчера в 15:19
Так должно быть
Гость
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