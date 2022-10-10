Гладилин: «„Спартак“ будет минимум в тройке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ .

Обе команды старались играть в хороший футбол, и его показали. Качество исполнительского мастерства было выше у «Спартака». «Красно-белые» победили по игре.

Тактика «Крыльев» была рискованной? Нет, это не было риском (решение идти в атаку). «Крылья» все правильно делали. Им только на пользу пойдет, что они сыграли на выезде со «Спартаком» в атакующий футбол. Для такой молодой команды это только плюс. Им много удалось сегодня, проявили характер. Видна работа тренера, но им просто не хватило качества. Впрочем, из «Крыльев» каждый год забирают лидеров, а работать в таких условиях не так легко.

Хочется отметить Зиньковского, который сделал игру. После его выхода все изменилось. Физически Антон выглядит хорошо, просто Абаскаль выбрал такую схему, поэтому оставил Зиньковского в запасе. Но обе тактики работают сейчас у команды — и с двумя нападающими, и с одним.

У «Спартака» есть потенциал, с таким составом они должны бороться за чемпионство и, как минимум, быть в тройке.