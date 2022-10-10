Рианчо: «Не надо списывать „Спартак“ со счетов»

Бывший тренер «Спартака» высказался о победе над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ .

Сейчас сложно судить о российском футболе, поскольку клубы РПЛ не играют в Европе. Если в последнем туре «Спартак» забивает пять «Крыльям Советов», а «Зенит» всего лишь берет очко в Воронеже, значит, в чемпионате осталась конкуренция. И это здорово!

Не надо списывать «красно-белых» со счетов. Еще есть много туров, и ситуация в турнирной таблице может измениться как угодно. Гонка за чемпионство в самом разгаре!