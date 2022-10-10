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Рианчо: «Не надо списывать „Спартак“ со счетов»

вчера, 15:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о победе над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

Сейчас сложно судить о российском футболе, поскольку клубы РПЛ не играют в Европе. Если в последнем туре «Спартак» забивает пять «Крыльям Советов», а «Зенит» всего лишь берет очко в Воронеже, значит, в чемпионате осталась конкуренция. И это здорово!

Не надо списывать «красно-белых» со счетов. Еще есть много туров, и ситуация в турнирной таблице может измениться как угодно. Гонка за чемпионство в самом разгаре!

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Все комментарии
311
311
вчера в 20:43
Чтобы списывать его, надо сначала вписать Спартак.
Сп62
Сп62
вчера в 20:26
О каком чемпионстве можно говорить после 12 туров? Всё будет видно менее-более после перерыва.
ABir
ABir
вчера в 18:20
Спартаку надо просто играть на победу в каждом матче, показывать достойную игру для себя и своих болельщиков и не обращать внимание на игру и тряски Зенита. Пусть Зенитом интересуются его тренерский штаб и болельщики, по другим клубам - такая же ситуация. А в конце чемпионата каждый займет свое заслуженное место.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:20, ред.
Команда-то какая-никакая, а народная. Из грязи в князи и обратно - это у нас как два пальца обоскалить.
pomor45
pomor45
вчера в 18:17
Если Семак продолжит боба валять, то может случится , что и Спартак чемпионом станет.
Izmar
Izmar
вчера в 17:15
Гонка гонкой, но при чем здесь спартак?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:57
Ни кто Спартак со счетов не списывает, но и "короновать" их тоже рано, так же как и Зенит или любую другую команду. Интрига в чемпионате есть и "умирать" пока не собирается. И в этом немалая заслуга Спартака.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:44
Ну всё околоспартачная тусовка опять себя в чемпионскую гонку записала.
Сами записали, сами и спишут.
Одно и тоже из года в год, да по нескольку раз за сезон.
Умных история учит, а таких только...
Спартач в цирке не смеётся, он выступает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:33
А не кто и не списывает!
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