Мостовой считает, что Зиньковский должен играть в основе «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ .

У «Крыльев» хорошие ребята в линии атаки, но вот в защите есть проблемы. Или вы забиваете по 2-3 с такой игрой, но и пропускаете по 4-5, или же стоит играть на результат. Над этим команде стоит поработать. «Спартак» же пользуется куражом и хорошей формой Промеса и Соболева, они решили исход матча.

Зиньковский? Сложно говорить о его физических кондициях, ведь для этого нужно находиться в команде, готов ли он играть по 90 минут. Но я сразу сказал, когда его купили, что это хороший футболист. Почему его держат в запасе, остается загадкой. Считаю, что это игрок основного состава.