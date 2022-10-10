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Мостовой считает, что Зиньковский должен играть в основе «Спартака»

вчера, 14:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

У «Крыльев» хорошие ребята в линии атаки, но вот в защите есть проблемы. Или вы забиваете по 2-3 с такой игрой, но и пропускаете по 4-5, или же стоит играть на результат. Над этим команде стоит поработать. «Спартак» же пользуется куражом и хорошей формой Промеса и Соболева, они решили исход матча.

Зиньковский? Сложно говорить о его физических кондициях, ведь для этого нужно находиться в команде, готов ли он играть по 90 минут. Но я сразу сказал, когда его купили, что это хороший футболист. Почему его держат в запасе, остается загадкой. Считаю, что это игрок основного состава.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:35
У Крыльев есть проблемы в защите. Можно подумать, что в Спартаке защита на уровне. Именно защита заставляет переживать больше всего. А по Зиньковскому Мостовой Америку не открыл, все в Антона верили и верят.
ABir
ABir
вчера в 18:27
Разберутся без Мостового
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:45
Перестраивать схему игры, которая дает результат, под Зиньковского, конечно никто не будет. Но, как правильно было замечено ниже, выход под уставшего соперника, когда следует немного поднажать - вариант вполне нормальный.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:16
Этого парня и надо выпускать, по-моему, под уставшего соперника. Обладает футбольным интеллектом, как сейчас говорят, т.е мыслит, как математик, шахматист. Выходит на поле, на замену и шарики в голове уже от увиденного встали в ряд. Остаётся нажать на больную мозоль, что он делает.
Про оборону согласен.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:23
Ну если царек сказал тады ой))))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:12
Зиньковский должен играть в основе Крыльев !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:08
Мостового надо назначить тренером спартака.
6aynvvez9q7x
6aynvvez9q7x
вчера в 15:07
Успеет ещё в основе закрепиться
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:03
Играть должны лучшие
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