Ари: «В „Краснодаре“ платили больше, чем в „Спартаке“ и „Локомотиве“»

Экс-игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» России Ари рассказал, где ему в России больше платили.

В «Спартаке», «Локо», «Краснодаре» мне было хорошо, у меня осталось много друзей. Сравнивая эти команды, я выберу «Краснодар» — я провел там 7 лет, это мой дом.

В «Локомотиве» я стал чемпионом России и выиграл Кубок, в «Спартаке» было много классных моментов, но «Краснодар», повторюсь, мой дом.

В «Краснодаре» платили больше, чем в «Локомотиве» и «Спартаке». В этом клубе всё профессиональнее, нежели в московских. Лично для меня.