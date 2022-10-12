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Ари: «В „Краснодаре“ платили больше, чем в „Спартаке“ и „Локомотиве“»

вчера, 09:37

Экс-игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» России Ари рассказал, где ему в России больше платили.

В «Спартаке», «Локо», «Краснодаре» мне было хорошо, у меня осталось много друзей. Сравнивая эти команды, я выберу «Краснодар» — я провел там 7 лет, это мой дом.

В «Локомотиве» я стал чемпионом России и выиграл Кубок, в «Спартаке» было много классных моментов, но «Краснодар», повторюсь, мой дом.

В «Краснодаре» платили больше, чем в «Локомотиве» и «Спартаке». В этом клубе всё профессиональнее, нежели в московских. Лично для меня.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:51
Где деньги, там и дом родной.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:15
Это он еще в Зените не был!)
ОПС
ОПС
вчера в 12:49
Хоть плохого ничего не говорит и это уже хорошо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:48
Сейчас москвичи опять платят больше.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:21
"В Краснодаре мой дом там тепло, там денюжки"!
старина
старина
вчера в 10:45
Чем больше платят,тем клуб профессиональнее.По логике Арика так получается?))
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:21
Ну хоть ЭТУ рад заморский футболист - уже радует...
makkie
makkie
вчера в 10:09
Выходит, мешки как раз в Краснодаре?))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:45
Одни деньги в голове!
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