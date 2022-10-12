Павлюченко: «Промес может спокойно ехать играть в Англию»

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вчера, 14:26

Голландский полузащитник «Спартака» забивает более 10 голов за команду в пяти сезонах РПЛ . Это прокомментировал бывший нападающий «Спартака» .

«Поздравляю Промеса, желаю ему дальнейших успехов. Пускай продолжает в том же духе. Я, если честно, за него очень рад! Так как он побил мой рекорд, теперь Квинси может спокойно ехать играть в Англию», – сказал Павлюченко.