Павлюченко: «Промес может спокойно ехать играть в Англию»

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес забивает более 10 голов за команду в пяти сезонах РПЛ. Это прокомментировал бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.
«Поздравляю Промеса, желаю ему дальнейших успехов. Пускай продолжает в том же духе. Я, если честно, за него очень рад! Так как он побил мой рекорд, теперь Квинси может спокойно ехать играть в Англию», – сказал Павлюченко.
Промес уже раз поехал играть в топ чемпионат в сильную команду по европейским меркам. И какой был результат?
Причём надо учесть, что тот Промес был сильнее нынешнего, но он оказался просто не готов к конкуренции.
Сейчас Павлюченко его отправляет в Англию. В принципе можно согласиться ведь в Англии есть много лиг где он может проявить себя, но вот в АПЛ он крепко сядет на лавку.
Промес в ударе только тогда когда он свободен на поле, когда его сильно не прессуют соперники, а стоит, даже по меркам РПЛ, навязать ему борьбу, то он сразу теряется.
В АПЛ он просто будет бегать без мяча, точнее ходить, а этого никто терпеть не будет.
Не того типа игрок для топ чемпионатов и тем более для топ клубов.
Да и зачем это самому Промесу? Он уже понял, что лучше быть первым парнем на деревне, чем быть зрителем на скамейке запасных. Да и судебное разбирательство не стоит забывать.
Промес уже раз поехал играть в топ чемпионат в сильную команду по европейским меркам. И какой был результат?
Причём надо учесть, что тот Промес был сильнее нынешнего, но он оказался просто не готов к конкуренции.
Сейчас Павлюченко его отправляет в Англию. В принципе можно согласиться ведь в Англии есть много лиг где он может проявить себя, но вот в АПЛ он крепко сядет на лавку.
Промес в ударе только тогда когда он свободен на поле, когда его сильно не прессуют соперники, а стоит, даже по меркам РПЛ, навязать ему борьбу, то он сразу теряется.
В АПЛ он просто будет бегать без мяча, точнее ходить, а этого никто терпеть не будет.
Не того типа игрок для топ чемпионатов и тем более для топ клубов.
Да и зачем это самому Промесу? Он уже понял, что лучше быть первым парнем на деревне, чем быть зрителем на скамейке запасных. Да и судебное разбирательство не стоит забывать.