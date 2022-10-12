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Павлюченко: «Промес может спокойно ехать играть в Англию»

вчера, 14:26

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес забивает более 10 голов за команду в пяти сезонах РПЛ. Это прокомментировал бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.

«Поздравляю Промеса, желаю ему дальнейших успехов. Пускай продолжает в том же духе. Я, если честно, за него очень рад! Так как он побил мой рекорд, теперь Квинси может спокойно ехать играть в Англию», – сказал Павлюченко.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:59
Зачётная шутка от Спящего Гиганта.
makkie
makkie
вчера в 17:09
Нечего Промесу сейчас в АПЛ делать, СуперПав юморит )))
844k4kysr5uy
844k4kysr5uy
вчера в 16:12
У него здесь есть защита....
МапС
МапС
вчера в 15:42
В России ему спокойнее, теплее и сытно.
Да и нас радует своей игрой.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:22
Промис типичьный игрок уровя РПЛ - король Спартака в матчах против всяких Мордовий и Камазов, но полный нуль на уровне даже клуба середняка топ-5
Насмешник
Насмешник
вчера в 14:49
Съездил уже в Испанию )
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:40
Ну это просто смешно!
Промес уже раз поехал играть в топ чемпионат в сильную команду по европейским меркам. И какой был результат?
Причём надо учесть, что тот Промес был сильнее нынешнего, но он оказался просто не готов к конкуренции.
Сейчас Павлюченко его отправляет в Англию. В принципе можно согласиться ведь в Англии есть много лиг где он может проявить себя, но вот в АПЛ он крепко сядет на лавку.
Промес в ударе только тогда когда он свободен на поле, когда его сильно не прессуют соперники, а стоит, даже по меркам РПЛ, навязать ему борьбу, то он сразу теряется.
В АПЛ он просто будет бегать без мяча, точнее ходить, а этого никто терпеть не будет.
Не того типа игрок для топ чемпионатов и тем более для топ клубов.
Да и зачем это самому Промесу? Он уже понял, что лучше быть первым парнем на деревне, чем быть зрителем на скамейке запасных. Да и судебное разбирательство не стоит забывать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:30
Спокойно. Счастливого пути.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:29
В англии его сразу сдадут властям нидерландов.
Гость
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