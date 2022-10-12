Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис: «Просмотр матчей РПЛ — своего рода мазохизм»

вчера, 10:18

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен уровнем РПЛ.

«Просмотр матчей РПЛ — своего рода мазохизм. Играют плоховато, скорости нет вообще. Особенно тяжело смотреть матчи РПЛ после Лиги чемпионов — небо и земля по уровню игры. Но я наш чемпионат все равно люблю и буду его смотреть, никакого другого у нас нет. В России нет соревнования популярнее, чем РПЛ. Ни фигурное катание, ни тот же хоккей не сравнятся по количеству болельщиков с футболом», — сказал Канчельскис.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Свищев: «ФИФА и УЕФА поддались на общую русофобскую провокацию»
Сегодня, 19:06
Силкин: «Возможно, игроки „Динамо“ не понимают Йокановича»
Сегодня, 18:07
Педринью не собирается покидать «Локомотив»
Сегодня, 17:41
Губерниев считает, что в будущем Талалаев может возглавить сборную России
Сегодня, 17:28
Семак: «Ловрен — это профессионал до мозга костей»
Сегодня, 16:52
Мостовой оценил идею назначить Сёмина на пост президента «Локомотива»
Сегодня, 16:22
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:45
Скорее, садомазохизм.
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 20:28
Вчера смотрел эту ЛЧ. Уснул с включенным телевизором. РПЛ намного интересней.
Asper
Asper
вчера в 19:01
Ютуб иногда подсовывает старую АПЛ, 90х, ту, в которой играл Канчельскис...он же это с позиции игрока МЮ говорит, да?
Нуууу такое, скажем прямо. На регби больше похоже)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:27
Канчельскис: «Просмотр матчей РПЛ — своего рода мазохизм. Я ни одного матча не пропускаю. В будни пересматриваю...в записи.»
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:12
А мне даже ФНЛ нравится смотреть,РПЛ это просто космос.Канчельскис стал с годами занудой.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:10
Давно не смотрю матчи РПЛ. Каждый год уровень все ниже и ниже.
NYJ
NYJ
вчера в 16:14
Смотрел тут пару игр итальянской лиги, ну наш не хуже, как по мне, да английский зрелище, скорости, борьба, но и у нас есть очень хорошие игры, если Локомотив не смотреть
NYJ
NYJ ответ МапС (раскрыть)
вчера в 16:11
"Наше русское" он был в 90-е и начале 00-х, когда футболисты не были изболованы
МапС
МапС
вчера в 15:45
Зато наше, исконное, русское!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:11
Будем любить, если даже.....
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:57
Есть, что - то..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:56
Так значит ты мазохист?
vova505
vova505
вчера в 13:54
И он тоже смотрит матчи рпл
"Своего рода мазохист" что ли?? ))

Нельзя сравнить матчи рпл с лигой чемпионов
Как и любой другой чемпионат
Там ведь лучшие из лучших собраны
112910415
112910415
вчера в 13:47
но всё же любит, любит ...
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 13:38
хоккей в России на хорошем уровне и смотреть можно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:15
Этот критик утомляет, всё у него на одной волне
Kolenok
Kolenok
вчера в 13:03
Ехал бы в Прибалтику,там пошустрей наверное бегают,че тут ныть!
Gelious
Gelious
вчера в 13:00
Ты просто МЮ не смотрел
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:53
так не смотри кто тебя просит, а если смотришь значит мазохист
Zimka
Zimka
вчера в 12:39, ред.
В этом сезоне много интересных матчей и больше голов стало, пусть и за счет снижения уровня (хотя это особо не проверить без ЕК), но смотреть многие команды приятно, мне кажется будем и дальше уходить от автобусов в сторону зрелищности.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:34
Снобизм - претензия на принадлежность к элите... Человек, претендующий на авторитетность в какой-либо области...
Андрей Антанасович, игравший в том числе в "МЮ", в своём комментарии проявляется как сноб - человек, живущий в России, но несколько презрительно относящийся к нашему футболу. Как-то высокомерно, нехорошо...
В принципе, имеет на это право. Как и все мы. Единственное, что мы не относимся к элите и не претендуем на авторитетность (хотя у некоторых пользователей это прямо лезет наружу ), а наш футбол хотя и критикуем, но любим.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:16
Ты обиделся, что я Набабкина назвал?
Действительно, чего это я )) обидел защитника, который выдал конфетку под удар Смолову в последнем матче - не каждый Пирло так сможет, а Набабкин смог!)

Держу кулачки, чтобы Набабкин вышел в основе в ближайшем дерби!
Гор Тищенко
Гор Тищенко
вчера в 12:16
Наше рпл самое лучшее.не понимаю я Европу и ставки часто не заходят.у нас же все ясно и понятно 😉
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:15
Где ты Мостового увидел? Интервью брали у Канчельскиса.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:11
дык он пьяный все время)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:08
Ты мог всех четверых назвать из состава спартака, так честнее.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 12:03, ред.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:50
    От просмотра матчей РПЛ у Андрея Канчельскис...
    xbu7k4ewt3r8
    xbu7k4ewt3r8
    вчера в 11:39
    Слушать вечное брюзжание Канчельскиса - своего рода мазохизм
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 11:34, ред.
    Мазохизмом было смотреть на игру Торпедо, Волги и Уфы когда их тренировал Канчельскис! Помнится тренируя Уфу и всем влетая Канчельскис умудрился все списать на плохую ауру стадиона и даже пригласил священника который поле и ворота освятил, правда не помогло!)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     