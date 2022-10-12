Канчельскис: «Просмотр матчей РПЛ — своего рода мазохизм»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен уровнем РПЛ.
«Просмотр матчей РПЛ — своего рода мазохизм. Играют плоховато, скорости нет вообще. Особенно тяжело смотреть матчи РПЛ после Лиги чемпионов — небо и земля по уровню игры. Но я наш чемпионат все равно люблю и буду его смотреть, никакого другого у нас нет. В России нет соревнования популярнее, чем РПЛ. Ни фигурное катание, ни тот же хоккей не сравнятся по количеству болельщиков с футболом», — сказал Канчельскис.
Андрей Антанасович, игравший в том числе в "МЮ", в своём комментарии проявляется как сноб - человек, живущий в России, но несколько презрительно относящийся к нашему футболу. Как-то высокомерно, нехорошо...
В принципе, имеет на это право. Как и все мы. Единственное, что мы не относимся к элите и не претендуем на авторитетность (хотя у некоторых пользователей это прямо лезет наружу ), а наш футбол хотя и критикуем, но любим.
Андрей Антанасович, игравший в том числе в "МЮ", в своём комментарии проявляется как сноб - человек, живущий в России, но несколько презрительно относящийся к нашему футболу. Как-то высокомерно, нехорошо...
В принципе, имеет на это право. Как и все мы. Единственное, что мы не относимся к элите и не претендуем на авторитетность (хотя у некоторых пользователей это прямо лезет наружу ), а наш футбол хотя и критикуем, но любим.